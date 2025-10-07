Cu ce se ocupa Andreea, soția lui Dorian Popa. S-au căsătorit după numai 1 an de relație

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit! Cei doi au o poveste de dragoste de puțin timp, dar se pare că lucrurile merg tot mai bine între ei și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Însă puțini știu cu ce se ocupă, de fapt, partenera artistului.

Cântărețul trece prin una dintre cele mai fericite momente din viața lui. Dorian și-a cerut anul acesta iubita de căsătorie și acum cei doi au făcut nunta în Maldive. După un an de relație cu Andreea, o tânără ambițioasă și discretă, vloggerul și tânăra s-au căsătorit într-un cadru de poveste, pe o plajă exotică. Cei doi și-au unit destinele în fața apusului, într–o ceremonie restrânsă.

Cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa

Dorian Popa s-a căsătorit în mare secret cu Andreea chiar pe o plajă exotică din Maldive. Andreea are 26 de ani și este pasionată de medicină. În prezent, studiază Medicina la Facultatea de Medicină din București și se pregătește pentru o carieră în chirurgie, un domeniu care necesită multă muncă și implicare.

De mai multe ori, Dorian a postat pe rețelele sociale imagini cu Andreea în halatul alb, în timpul practicilor la spital sau la o clinică de înfrumusețare. Cei apropiați spun că relația lor a crescut rapid, dar într-un mod natural. Dorian a descoperit în Andreea nu doar e o femeie frumoasă, ci și o persoană care îl sprijină, îl înțelege și îl încurajează în proiectele lui.

Chiar dacă provin din lumi diferite, cei doi au găsit multe puncte comune. De aceea, nu este de mirare că se întâlnesc adesea în sala de fitness, unde petrec timpul liber împreună.

În iunie, Dorian a făcut pasul cel mai important și a cerut-o în căsătorie. După câteva luni de pregătiri, cei doi au decis să se căsătorească în Maldive, o destinație de vis, unde au avut o ceremonie ca dintr-un film. Nunta lor a fost simplă, elegantă și plină de emoție, cu accent pe bucuria momentului.

Deși există o diferență de vârstă de 11 ani, Dorian are 37 de ani, iar Andreea 26, acest lucru nu a fost niciodată o problemă. Pe de altă parte, cei doi par să se completeze perfect. El este plin de energie și avea mereu un zâmbet, iar ea aduce stabilitatea de care artistul pare că avea nevoie.

”Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a transmis mama lui Dorian Popa, pentru Spynews.ro.

