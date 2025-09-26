Acasă » Exclusiv » Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis”

Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis”

De: Andreea Archip 26/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Anamaria Ferentz locuiește de aproximativ 15 ani în America, unde și-a întâlnit sufletul pereche, un american milionar, dar cu 7 copii. Cei doi sunt logodiți, iar anul viitor au în plan nunta, pentru care au demarat deja pregătirile. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista ne-a mărturisit că iubitul și 3 dintre copii îi vor fi alături la nunta din România a fratelui său, dar și care este planul pentru ziua în care ea va fi mireasă. Chiar dacă la finalul acestui an va schimba prefixul, cântăreața nu își arată vârsta și și-a păstrat silueta trasă prin inel.

Anamaria Ferentz este în țară de aproximativ o lună, pentru că peste câteva zile va celebra nunta fratelui său. Am întâlnit-o, zilele trecute, la premiera de gală a filmului “Dragoste fără cuvinte”, care a avut loc la Cineplexx Băneasa.

Anamaria Ferentz, cu logodnicul la nunta fratelui ei

CANCAN.RO: Ce te reține în țară pentru o perioadă mai lungă?

Anamaria Ferentz: Am venit pentru nunta fratelui meu și cum nu vin niciodată doar pentru un motiv, trebuie să mai îmbin acolo, știi cum e, omul fără muncă nu rezistă! Omul whorkaholic! Și atunci îmbin utilul cu plăcutul, deci mă mai duc pe la un eveniment, am mai vorbit despre lansarea albumului meu “Dance for me”.  În mai, în L.A, am făcut o mare lansare, Hollywood style.

Aici nu am apucat să-l lansez, nu era nici momentul, dar eu sper că poate în primăvară facem și aici o lansare, un party, o nebunie mare pentru că merită. Și să sperăm că și românii vor dansa pe acest album al meu, pe care îl am și pe vinil. Nu rămân decât acum până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru nuntă am venit și cam atât.

Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…”
Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de...
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...

CANCAN.RO: Logodnicul tău va fi prezent la nuntă?

Anamaria Ferentz: Vine atunci direct, pentru că n-avea cum să lase copiii. Vine cu copiii mari. Sunt Albă ca Zăpada și cei șapte pitici. Sunt 3 mari și 4 mai mici. Cei mari vin în România, abia aștept. Cei mici rămân cu o prietenă de-a mea. Ea supraveghează copiii, cățelul, casa, avem acolo echipă.

CANCAN.RO: Voi când faceți pasul cel mare?

Anamaria Ferentz: Suntem logodiți. Am zis că la anul, noi pregătim nunta acolo la casă, unde locuim noi. Și important e când terminăm proiectul, pentru că avem un mare proiect pentru această nuntă și în momentul în care este gata, atunci… Oricum o să știm cu câteva luni înainte dacă e posibil și în ce lună e posibil.

Anamaria Ferentz: “Ca să dureze este și decizie”

CANCAN.RO: Poți să ne dai detalii?

Anamaria Ferentz: Noi avem în Oregon o proprietate foarte frumoasă în care pregătim un wedding garden, deci un loc special unde facem ceremonia. Și acela ia timp, pentru că plantăm niște copaci, plantăm tot felul de flori, tot felul de amenajări, un pod mic, va fi o casă a miresei, o casă a mirelui, o nebunie, un întreg proiect. O să fie ceva de vis paradis.

Anamaria Ferentz se va căsători anul viitor

CANCAN.RO: Care este secretul relației? Sunteți împreună de mai bine de 4 ani. El are copii și te-ai adaptat foarte bine la această formulă.

Anamaria Ferentz: Întotdeauna mi-au plăcut copiii, deci asta pentru mine este foarte ușor. Vine ca o mănușă rolul de mamă. Iar noi ne potrivim pentru că ne dorim cam aceleași lucruri, mergem cam pe același drum și amândoi vrem să evoluăm.

În momentul în care îți dorești să devii versiunea ta cea mai bună în fiecare zi, atunci, știi cum e, ca și la un job: muncești, iese. Nu muncești, nu iese. Cam așa. Dragostea este frumoasă, dar muncești la ea totuși. Și eu cred că dragostea este și o decizie. Te îndrăgoștești, e chimie, dar până la urmă ca să dureze este și decizie.

CANCAN.RO: Deci 2026 e anul vostru, ca să zic așa, în care ajungeți în fata altarului.

Anamaria Ferentz: Da, exact. Așa se preconizează. Eu zic că o să fie ceva: 4 iulie, dar să vedem dacă rămâne data.

Anamaria Ferentz: “Sunt vegetariană de vreo 20 de ani”

CANCAN.RO: Ai vreo preferință în ceea ce privește rochia de mireasă?

Anamaria Ferentz: Nu, aici am o mare problemă. De la depărtare îmi plac toate rochile de mireasă, de la apropiere nu mai îmi place niciuna. Dar cu siguranță voi găsi ceva.

CANCAN.RO: Cum te menții?

Anamaria Ferentz: Sunt vegetariană de vreo 20 de ani. Nu fumez, nu beau, fac sport. Mănânci foarte sănătos, ai grijă de tine din toate punctele de vedere. Eu sunt obsedată de sănătate și de aceea zic că e foarte ușor să te menții.

Foto: Instagram

NU RATA: Ce a pățit Anamaria Ferentz, în mijlocul incendiilor devastatoare din LA: ”Mă doare sufletul”

CITEȘTE ȘI: Anamaria Ferentz a ajuns mamă pentru șapte copii în America! „Încerc să le dau educație, că aici nu prea e”. Ce spune despre iubitul ei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei!
Exclusiv
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta…
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi…
Exclusiv
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Gandul.ro
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Victor Ponta, păcălit de doi ruși că stă de vorbă cu fostul președinte ucrainean Poroșenko: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”
Adevarul
Victor Ponta, păcălit de doi ruși că stă de vorbă cu fostul președinte...
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
Digi 24
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
StirileKanalD
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul...
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
kfetele.ro
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele...
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
Fanatik.ro
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US...
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți”
Fanatik.ro
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat...
Elena Udrea și-a surprins fiica în fiecare an din închisoare. Gestul a emoționat-o pe Eva Maria: Se nășteau acolo și îi luam
Capital.ro
Elena Udrea și-a surprins fiica în fiecare an din închisoare. Gestul a emoționat-o pe Eva...
De ce A MURIT Ioana Popescu, devoratoarea de fotbaliști. Răsturnare de situație! ADEVĂRUL ȘOC a ieșit la iveală!
Romania TV
De ce A MURIT Ioana Popescu, devoratoarea de fotbaliști. Răsturnare de situație! ADEVĂRUL ȘOC a...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Visul energetic al lui Ceaușescu, repornit după patru decenii. Moștenirea unui proiect abandonat
evz.ro
Visul energetic al lui Ceaușescu, repornit după patru decenii. Moștenirea unui proiect abandonat
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri...
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere
as.ro
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii:...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, s-a stins din viata la doar 45 de ani
radioimpuls.ro
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, s-a stins din viata la doar 45 de ani
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce...
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta ...
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei!
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, ...
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi…
Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: ...
Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă”
Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, ...
Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, pe drum”
Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol ...
Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol principal
Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o ...
Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o să fac”
Vezi toate știrile
×