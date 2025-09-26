Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis”

Anamaria Ferentz locuiește de aproximativ 15 ani în America, unde și-a întâlnit sufletul pereche, un american milionar, dar cu 7 copii. Cei doi sunt logodiți, iar anul viitor au în plan nunta, pentru care au demarat deja pregătirile. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista ne-a mărturisit că iubitul și 3 dintre copii îi vor fi alături la nunta din România a fratelui său, dar și care este planul pentru ziua în care ea va fi mireasă. Chiar dacă la finalul acestui an va schimba prefixul, cântăreața nu își arată vârsta și și-a păstrat silueta trasă prin inel.

Anamaria Ferentz este în țară de aproximativ o lună, pentru că peste câteva zile va celebra nunta fratelui său. Am întâlnit-o, zilele trecute, la premiera de gală a filmului “Dragoste fără cuvinte”, care a avut loc la Cineplexx Băneasa.

Anamaria Ferentz, cu logodnicul la nunta fratelui ei

CANCAN.RO: Ce te reține în țară pentru o perioadă mai lungă?

Anamaria Ferentz: Am venit pentru nunta fratelui meu și cum nu vin niciodată doar pentru un motiv, trebuie să mai îmbin acolo, știi cum e, omul fără muncă nu rezistă! Omul whorkaholic! Și atunci îmbin utilul cu plăcutul, deci mă mai duc pe la un eveniment, am mai vorbit despre lansarea albumului meu “Dance for me”. În mai, în L.A, am făcut o mare lansare, Hollywood style.

Aici nu am apucat să-l lansez, nu era nici momentul, dar eu sper că poate în primăvară facem și aici o lansare, un party, o nebunie mare pentru că merită. Și să sperăm că și românii vor dansa pe acest album al meu, pe care îl am și pe vinil. Nu rămân decât acum până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru nuntă am venit și cam atât.

CANCAN.RO: Logodnicul tău va fi prezent la nuntă?

Anamaria Ferentz: Vine atunci direct, pentru că n-avea cum să lase copiii. Vine cu copiii mari. Sunt Albă ca Zăpada și cei șapte pitici. Sunt 3 mari și 4 mai mici. Cei mari vin în România, abia aștept. Cei mici rămân cu o prietenă de-a mea. Ea supraveghează copiii, cățelul, casa, avem acolo echipă.

CANCAN.RO: Voi când faceți pasul cel mare?

Anamaria Ferentz: Suntem logodiți. Am zis că la anul, noi pregătim nunta acolo la casă, unde locuim noi. Și important e când terminăm proiectul, pentru că avem un mare proiect pentru această nuntă și în momentul în care este gata, atunci… Oricum o să știm cu câteva luni înainte dacă e posibil și în ce lună e posibil.

Anamaria Ferentz: “Ca să dureze este și decizie”

CANCAN.RO: Poți să ne dai detalii?

Anamaria Ferentz: Noi avem în Oregon o proprietate foarte frumoasă în care pregătim un wedding garden, deci un loc special unde facem ceremonia. Și acela ia timp, pentru că plantăm niște copaci, plantăm tot felul de flori, tot felul de amenajări, un pod mic, va fi o casă a miresei, o casă a mirelui, o nebunie, un întreg proiect. O să fie ceva de vis paradis.

CANCAN.RO: Care este secretul relației? Sunteți împreună de mai bine de 4 ani. El are copii și te-ai adaptat foarte bine la această formulă.

Anamaria Ferentz: Întotdeauna mi-au plăcut copiii, deci asta pentru mine este foarte ușor. Vine ca o mănușă rolul de mamă. Iar noi ne potrivim pentru că ne dorim cam aceleași lucruri, mergem cam pe același drum și amândoi vrem să evoluăm.

În momentul în care îți dorești să devii versiunea ta cea mai bună în fiecare zi, atunci, știi cum e, ca și la un job: muncești, iese. Nu muncești, nu iese. Cam așa. Dragostea este frumoasă, dar muncești la ea totuși. Și eu cred că dragostea este și o decizie. Te îndrăgoștești, e chimie, dar până la urmă ca să dureze este și decizie.

CANCAN.RO: Deci 2026 e anul vostru, ca să zic așa, în care ajungeți în fata altarului.

Anamaria Ferentz: Da, exact. Așa se preconizează. Eu zic că o să fie ceva: 4 iulie, dar să vedem dacă rămâne data.

Anamaria Ferentz: “Sunt vegetariană de vreo 20 de ani”

CANCAN.RO: Ai vreo preferință în ceea ce privește rochia de mireasă?

Anamaria Ferentz: Nu, aici am o mare problemă. De la depărtare îmi plac toate rochile de mireasă, de la apropiere nu mai îmi place niciuna. Dar cu siguranță voi găsi ceva.

CANCAN.RO: Cum te menții?

Anamaria Ferentz: Sunt vegetariană de vreo 20 de ani. Nu fumez, nu beau, fac sport. Mănânci foarte sănătos, ai grijă de tine din toate punctele de vedere. Eu sunt obsedată de sănătate și de aceea zic că e foarte ușor să te menții.

