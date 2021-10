Secretul cafelei perfecte, preparată de Liviu Dragnea! Fostul lider PSD a dezvăluit rețeta-minune

Liviu Dragnea a băut cafea pentru prima oară atunci când a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova. I-a plăcut, așa că fostul lider PSD a început să-și prepare singur cea mai bună cafea.

În ianuarie 2020, Liviu Dragnea a fost servit pentru prima oară cu cafea de către colegii din penitenciar. I-a plăcut, dar nu a fost impresionat de modul în care a fost preparată. Așa că a decis să se intereseze și să bea doar cafea bună. A început să citească și să afle cât mai multe informații despre modalitatea în care se prepară cea mai bună cafea la ibric. (CITEȘTE ȘI: LIVIU DRAGNEA, VIZAT ÎNTR-UN NOU DOSAR PENAL? PENTRU CE AR PUTEA FI CERCETAT FOSTUL LIDER POLITIC)

”Eu n-am băut până nu am ajuns la Rahova cafea. N-am băut toată viața și acolo am băut cafea și am hotărât să beau cafea bună și să mă și interesez. Am luat-o de la istoria cafelei, când s-a descoperit cafeaua în anii o mie, în Etiopia, de către un păstor. Am băut prima cafea în ianuarie 2020, la Rahova, o cafea făcută de niște băieți.

Am fost curios să gust, mi-a plăcut, dar nu foarte mult, așa am zis că trebuie să beau și să iau cafea single origin care este ieftină și se găsește în România, dar nu cumpăr de la multinaționale pentru că este cafea care este certificată de către producător și e curată pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai gustoasă când o râșnești și o prepari imediat”, a declarat Liviu Dragnea într-un interviu televizat, acordat recent, pentru Realitatea Plus.

A devenit atât de pasionat, încât în fiecare dimineață își prepară propria cafea după o rețetă-minune. Fostul lider PSD a dezvăluit, în cadrul interviului, care este secretul unei cafele perfecte: ”Acum se scoate caimacul. Deci nu se lasă niciodată cafeaua să dea în foc. Dacă fierbe, s-a stricat. Se pierd toate aromele și gustul”, a mărturisit Liviu Dragnea, în timp ce prepara cafeaua în propria sa bucătărie.

Liviu Dragnea, interesat de situația politică din țară

Liviu Dragnea a adoptat o pisică din închisoare, de care are grijă iar acum muncește ca inginer și îi place ceea ce face. Totodată, fostul lider PSD este interesat de situația politică din România.

Guvernul Cîțu a fost demis. 281 de parlamentari au votat moțiunea de cenzură depusă de PSD. Este cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern în România. Parlamentarii PNL și UDMR au fost în sală, dar nu au votat. Klaus Iohannis a anunțat că va convoca partidele la consultări la începutul săptămânii viitoare, ca să aibă timp să vină cu ”abordări mature”. Liviu Dragnea crede că președintele țării a tras de timp. (VEZI ȘI: LIVIU DRAGNEA A MERS LA DOCTOR! ”A ÎNȚELES CĀ NU E DE JOACĀ ȘI NU MERGE TRATAMENT DOAR CU O ALIFIE”)

”După părerea mea, a tras nepermis de timp. Nu poți să nu nu spui că situația în România nu este gravă. Chiar este gravă, cu rata de infectare foarte mare. Oamenii ăștia nu se gândesc deloc să aducă tratamente pentru cei bolnavi de COVID, nu numai noi vaccinuri. Prețul la energie a luat-o razna. Vine iarna, deci spui că este o situație foarte gravă, dar spui că hai să mai stăm o săptămână. Nu este în regulă. Eu cred că și-a luat timpul ăsta ca să aibă posibilitatea să discute mai mult, PSD-ul, USR-ul, PNL-ul”, a mai mărturisit Liviu Dragnea.