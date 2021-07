Liviu Dragnea și-a început săptămâna cu o vizită de urgență la medic, pentru a-și face analizele. Fostul politician a stat în spatele gratiilor timp de doi ani și două luni, iar recent a fost eliberat. S-a întors în sânul familiei sale, prima persoană dragă pe care a întâlnit-o, după ce a ieșit pe porțile penitenciarului, fiind Irina Tănase.

Liviu Dragnea a mers la specialiști, de la începutul săptămânii, pentru a-și face analizele. Pe rețelele de socializare, Codrin Ștefănescu, apropiatul fostului politician, a scris un mesaj referitor la acest lucru: „După multe insistențe, din partea mea și a Irinei, astăzi și-a făcut primul set de analize! Urmează și altele în zilele urmātoare! A înțeles că nu e de joacă și nu merge tratament doar cu o alifie și gata! Poza de mai jos este realizată acum mai bine de doi ani, când reclama dureri groaznice la coloană! Și celebra lui declarație: “Mă sprijin pe Codrin și la propriu și la figurat!” Mergem înainte, asta am vrut să vă spun!”.

Irina Tănase, în lacrimi după ce a aflat decizia magistraților

Vestea că îl va avea alături pe bărbatul iubit a emoționat-o enorm pe Irina Tănase, care, potrivit mărturiilor sale, a izbucnit în plâns de fericire. În cadrul primului interviu oferit în ziua în care fostul politician a fost eliberat, ea a vorbit și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea și a precizat că va merge să își facă analize amănunțite.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a dezvăluit logodnica fostul lider PSD pentru observatornews.ro cu câteva minute înainte ca el să iasă pe porta Penitenciarului Rahova.

sursă foto: arhivă Cancan