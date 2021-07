Liviu Dragnea și-a petrecut primul weekend în libertate, alături de persoanele dragi. Codrin Ștefănescu a notat pe rețelele de socializare un mesaj prin care le spune urmăritorilor săi ce au făcut în aceste zile.

Liviu Dragnea a fost eliberat din spatele gratiilor după o perioadă de doi ani și două luni. În primul weekend în libertate, fostul politician a stat alături de persoanele dragi, potrivit mesajului postat pe rețelele de socializare de către Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al partidului din care a făcut parte Liviu Dragnea. De asemenea, bărbatul a mai transmis faptul că săptămâna care urmează va fi plină, mai ales că Liviu Dragnea va merge să își facă analizele.

”Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea este cu copiii la Alexandria, eu cu Rāducu la pescuit! Ținem legătura telefonic, mâine searā ne vedem sā stabilim programul pentru săptămâna viitoare. Adicā medici, analize, spital. Vā salutām pe toți!”, a scris pe social media Codrin Ștefănescu în cursul zilei de sâmbătă.

Irina Tănase, în lacrimi după ce a aflat decizia magistraților

Vestea că îl va avea alături pe bărbatul iubit a emoționat-o enorm pe Irina Tănase, care, potrivit mărturiilor sale, a izbucnit în plâns de fericire. În cadrul primului interviu oferit în ziua în care fostul politician a fost eliberat, ea a vorbit și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea și a precizat că va merge să își facă analize amănunțite.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a dezvăluit logodnica fostul lider PSD pentru observatornews.ro cu câteva minute înainte ca el să iasă pe porta Penitenciarului Rahova.

sursă foto: Arhivă Cancan