De ce polițiștii au descins de urgență la imobilul în care locuiește Liviu Dragnea

În cursul acestei zile, oamenii legii au descins la imobilul în care locuiește Liviu Dragnea. Fostul politician a fost eliberat din spatele gratiilor în urmă cu o zi. Acesta a stat în penitenciar timp de 2 ani și 2 luni.

În cursul zilei de vineri, polițiștii au mers la imobilul în care locuiește Liviu Dragnea, după ce o persoană a sunat la 112 susținând că este prea multă gălăgie. Astfel, a cerut intervenția oamenilor legii. Persoana care a reclamat acest lucru la numărul de urgență a susținut că sunt prea mulți jurnaliști în fața clădirii și dorea ca aceștia să fie alungați. Persoana care a sunat la 112 a dorit să rămână anonimă și a susținut că jurnaliștii ar perturba liniștea și ordinea publică, arată stiripesurse.ro.

Atunci, văzând că polițiștii au ajuns la fața locului, din imobil a ieșit și Irina Tănase, partenera fostului politician, mărturisind că nu ea a fost cea care a sunat la numărul de urgență.

Irina Tănase, în lacrimi după ce a aflat decizia magistraților

Vestea că îl va avea alături pe bărbatul iubit a emoționat-o enorm pe Irina Tănase, care, potrivit mărturiilor sale, a izbucnit în plâns de fericire. În cadrul primului interviu oferit în ziua în care fostul politician a fost eliberat, ea a vorbit și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea și a precizat că va merge să își facă analize amănunțite.

“Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a dezvăluit logodnica fostul lider PSD pentru observatornews.ro cu câteva minute înainte ca el să iasă pe porta Penitenciarului Rahova.

