Secretul care a ieșit la iveală de abia acum. Ce făceau pe ascuns, Zanni, Sebi și Raluca Dumitru la Survivor: „Băieții primeau...”

După ce a părăsit competiția de la Survivor, Irisha s-a hotărât să povesteacă amănunte despre cei care au „uneltit” eliminarea, adică Zanni și Sebastian Chitoșcă, pe care telespectatorii le știu mai puțin.

Faimoasa susține că cei doi concurenți au o relație foarte apropiată cu Raluca Dumitru. „Zanni și Sebastian primeau mâncare de la Raluca”, este dezvăluirea făcută de Irisha de la Survivor România, invitată în emisiunea Ștafeta mixtă de pe canalul Wownews de pe Youtube.

Se crede câștigător de pe acum

Mai mult, Irisha a vorbit și despre comportamentui lui Zanni și al lui Sebi. Bruneta crede că teama de a pierde premiul îi poate determina să acționeze într-un mod neplăcut, negativ.

„Toată lumea spune că la început Zanni era un băiat calculat, nu jignea pe nimeni, nu țipa. Și răbdarea lor ajunge la saturație. Eu îi înțeleg perfect. Sunt de 4 luni și jumătate, ei au trecut prin chinurile pământului, eu am stat doar o lună.

Eu am dedus că Zannidache se vede deja câștigător. (…) El mereu îmi zicea că sunt bună prin comparație, oricum o dădeai nu era bine. I-am zis că nu vreau să fiu cea mai bună.

Încerca să pună pe cine nu halea într-o lumină mai puțin pozitivă, probabil ca să strălucească el”, a mai declarat Irisha.

Declarațiile Irishei de la eliminare

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rău, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.