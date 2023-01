Secretul care o ajută pe Mirela Vaida să-și mențină greutatea sub control. Cum scapă de kilogramele acumulate de sărbători

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Are o carieră de succes în acest domeniu și o familie minunată de care se bucură. Totuși, printre toate responsabilitățile pe care le are, vedeta nu uită să aibă grijă de imaginea ei.

Pe cât de gustoase pot fi mâncărurile de pe mesele de sărbători, pe atât de stresante sunt kilogramele în plus acumulate. Mirela Vaida nu se poate plânge de acest aspect, deoarece are un truc la care apelează ori de câte ori vrea să dea jos kilogramele acumulate în plus.

La ce truc apelează Mirela Vaida, pentru a-și menține greutatea

Vedeta iubește să mănânce și să le pregătească celor dragi fel și fel de preparate. Totuși, pe cât de mult iubește mâncarea, pe atât de mult are grijă să fie echilibrată.

„Mâncarea este ceva esențial, nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncarea după mine, la muncă.

La pauza publicitară de la 18 fără 10 eu am sacoșa mea cu mâncare, în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin.” a povestit Mirela Vaida, potrivit informațiilor oferite de Spectacola.ro.

Ceaiul de fructe, nelispit din viața Mirelei Vaida și a copiilor săi

În cadrul aceluiași interviu pe care l-a oferit, vedeta de televiziune a povestit că atât ea, cât și cei mici, și-au făcut un obicei din a bea în fiecare seară câte o cană de ceai.

„Am slăbit, pentru că m-am disciplinat un pic. Cred că poți să mănânci orice, dar nu mânca seara, după ora 18:00, orice ar fi. Am acum un secret, mi-am făcut un fel de tabiet al meu și al copiilor, ne facem câte un ceai de fructe seara.

Mi-am dat seama că bând o cană mare de ceai aromat, de la cireșe, banane si așa mai departe, îmi umple efectiv stomacul. Îmi ia din nevoia de a mânca. În plus, ceaiul mă și liniștește, îmi și taie senzația de foame și mă simt foarte bine. Se vede că am slăbit, pentru că nu mai mănânc seara, ăsta este singurul lucru la care am renunțat.”, a mai spus vedeta, pentru sursa de mai sus.