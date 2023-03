Secretul Denisei Nechifor! Nu mai cunsumă acest produs de mai bine de 20 de ani și are o siluetă de invidiat: „Uneori îmi e poftă, dar mă abțin”

La 39 de ani, Denisa Nechifor este într-o formă de zile mari. Fosta parteneră a lui Adrian Cristea are o siluetă de invidiat, însă nu fără efort. Pe lângă mișcarea zilnică pe care o face, Denisa Nechifor mai are un mic secret pentru a-și menține talia, aceasta a renunțat la un produs iubit de multă lume, dar care este dușmanul siluetei. De mai bine de 20 nu îl mai consumă.

Atunci când vine vorba despre silueta sa, Denisa Nechifor este foarte atentă. Aceasta și-a dorit să arate impecabil și a reușit. Este într-o formă de zile mari și asta pentru că face mișcare zilnic. Fosta parteneră iubește sportul și în ultimii ani activitatea fizică a fost nelipsită din viața ei, fie că este vorba despre antrenamentele de la sală sau pur și simplu despre o plimbare lungă în parc.

Pe lângă activitatea fizică, Denisa Nechifor mai are un mic secret cu ajutorul căruia își menține silueta. De mai bine de 20 de ani, aceasta a renunțat la suc, unul dintre principalii dușmani ai siluetei. Chiar dacă uneori, mai ales în zilele toride de vară tânjește după un pahar de suc rece, Denisa Nechifor nu își permite să cadă în ispită.

„De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, uneori simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme.

Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara, pentru că în general vara, lumea consumă băuturi acidulate și uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.

Merg la sală în fiecare zi de ani de zile și când nu vreau eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine. Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine. Lumea se plânge că nu este timp pentru mișcare, dar dacă te trezești cu o oră mai devreme decât îți este programul normal, de zi cu zi, ai timp să le faci pe toate”, a declarat Denisa Nechifor, potrivit click.ro.

„M-a ajutat foarte mult”

Denisa Nechifor este o împătimită a sportului și spune că acest obicei a salvat-o de multe ori. Pe lângă faptul că i-a adus o siluetă perfectă, aceasta a folosit mișcarea fizică și ca pe o formă de terapie. După despărțirea de Adrian Cristea, Denisa Nechifor a trecut printr-o perioadă destul de grea.

În acele momente delicate, sportul a fost cel care a ținut-o pe linia de plutire. Cu toate că mișcarea fizică i-a adus numeroase beneficii în viață, Denisa Nechifor a avut și de suferit din această cauză. Este operată la ambii genunchi din cauza sportului.

„Mișcarea m-a ajutat foarte mult când am rămas singură cu copilul, după despărțire, din punct de vedere psihic. Din cauza sportului sunt operată la ambiții genunchi, am fost foarte mulți ani la clase, la sală, acum merg la fitness, mai variez”, a mai spus Denisa Nechifor.