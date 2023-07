Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din showbizul autohton. În ciuda zvonurilor care au circulat, cum că cei doi se aflau în pragul divorțului, artiștii au o căsnicie de invidiat. Asta pentru că tot timpul au știut să mențină aprinsă flacăra iubirii ce i-a legat, de când s-au cunoscut. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lavinia a mărturisit care e obiceiul de la care cei doi soți nu se abat în nicio vară.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună de aproape un deceniu. Cei doi s-au cununat și religios, departe de ochii fanilor, tocmai în Bulgaria, în urmă cu mai bine de șase ani și au o căsnicie de invidiat. Asta în ciuda cârcotașilor, care nu le dădeau prea mulți ani împreună, dat fiind faptul că actorul a mai fost căsătorit cu alte două celebrități, Mihaela Rădulescu și Andreea Marin și cu ambele a ajuns la divorț.

Își fac mereu timp și pentru vacanțe

În ciuda programului extrem de încărcat pe care-l au, ambii fiind doi artiști iubiți de public, Lavinia și Ștefan au știut tot timpul să mențină aprinsă flacăra iubirii ce i-a legat, de când s-au cunoscut. Și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lavinia a mărturisit care e obiceiul de la care cei doi nu se abat în nicio vară.

„Indiferent de cât suntem de ocupați, mereu ne facem vara și timp pentru vacanțe. Am fost deja plecați, vor mai urma și altele”, a declarat Lavinia Pîrva în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Artista a început vara, împreună cu familia sa, cu o vacanță la mijlocul lunii iunie, la un resort de lux din Antalya.

CITEȘTE ȘI: Lavinia Pîrva, despre momentele grele din viața ei. Ce a afectat-o cel mai mult: „Am simțit că sunt doborâtă”

Din ce face bani frumoși

Altfel, pe plan profesional, Lavinia ține pasul cu soțul său, care e unul dintre cei mai consacrați și iubiți artiști autohtoni. Soția lui Ștefan Bănică aduce și ea venituri consistente. Are un magazin online ce-i poartă numele și face bani frumoși promovând diferite branduri ale unor produse de care se declară mulțumită, doar după ce le testează.

Totodată, Lavinia, care s-a reîntors pe scenă în urmă cu un an după ce fiul său, Alexandru, a mai crescut, are agenda plin de concerte.

„Am lansat un nou album. Am păstrat și stilul balcanic, dar am adus și lucruri noi. Am și piese în limba sârbă, dar și în română, mai multe stiluri. Am multe concerte, chiar nu duc lipsă. Agenda e plină”, ne-a mai spus soția lui Ștefan Bănică.

VEZI ȘI: Lavinia Pîrva s-a tunat din nou! Soția lui Ștefan Bănica, o nouă vizită la estetician

Fiul artiștilor le calcă pe urme la doar patru ani

Pe lângă cariera profesională, Lavinia este mamă cu normă întreagă. Deși și-ar fi permis oricând luxul de a avea o bonă pentru micuțul lor, cei doi soți au preferat să-și crească singuri copilul. În prezent, la doar patru ani, băiețelul artiștilor pare să le moștenească talentul. Potrivit unei persoane apropiate cuplului, Alex le cântă deja piesele și este foarte atras de pian.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.