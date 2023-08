Secretul rușinos al lui Mihai Trăistariu nu a mai putut fi ascuns: „Am fost terorizat de această idee”. Artistul a trecut prin momente grele

Mihai Trăistariu a vorbit mereu deschis despre viața sa personală și la fel a făcut și de această dată când a dezvăluit unul dintre viciile care i-a dat târcoale în urmă cu ceva timp. Artistul s-a lăsat cuprins, pentru o scurtă perioadă, de o patimă cu care mulți bărbați se confruntă. Despre ce este vorba?

Mihai Trăistariu a mărturisit, recent, că în urmă cu ani de zile, pe vremea când se îmbogățise, după participarea la Eurovision, a căzut pradă jocurilor de noroc. Artistul a început să joace, a pierdut ceva bani, însă a revenit repede pe linia de plutire. Nu același lucru se poate spune și despre fratele lui, Vasile.

Mihai Trăistariu, prins de jocurile de noroc

Deși mereu a fost un bărbat chibzuit în privința finanțelor, artistul a devenit mai risipitor, după izbânda de la Eurovision. El a reușit să se claseze pe locul patru, iar succesul piesei Tornero i-a adus încasări de aproximativ un milion de euro. Așa că artistul nu a mai ținut cont de bani, îndreptându-și pașii către jocurile de noroc.

Cât timp a practicat acest „sport”, cântărețul a avut câștiguri infime, care nu se pot compara cu pierderile. Deși nu s-a lăsat prea mult timp pradă viciului, Mihai Tăristariu a pierdut o mică avere și a înțeles că trebuie să stea departe de jocurile de noroc. Nu la fel de cerebral a fost și fratele lui, care a fost acaparat de viciu și chiar a ajuns să împrumute bani de la bancă pentru a juca.

„Am câștigat doar o dată, cam 400 de lei, am jucat de vreo zece ori toată viața. Dar nu-s adeptul să joc, prefer să muncesc, să-mi număr banii, să-mi plătesc taxele la ANAF și să dorm liniștit. Frate-miu, pictorul, care are o doagă lipsă și el, ca mine, și ca orice artist, a împrumutat bani de la bancă.

A jucat 100 de milioane de lei vechi, credea că dacă pierde de câteva ori, până la urmă va și câștiga. Normal că i-a pierdut pe toți și că a rămas și cu ratele la bancă, deci, în loc să câștige, a mai pierdut, a înapoiat mai mulți”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit impact.ro.

„M-a izbit cu capul de pereți”

Mihai Trăistariu a mai mărturisit că perioada pandemiei l-a făcut să fie și mai chibzuit ca înainte și l-a forțat să se dezvolte. Cum la acea vreme toate concertele erau interzise, artistul s-a temut că în scurt timp o să rămână fără bani, așa că s-a orientat rapid.

A înțeles că banii vin doar dacă muncești din greu, așa că și-a îndreptat atenția către businessurile pe care le avea și le-a dezvoltat. A investit în școala de muzică și s-a implicat activ în afacere cu garsoniere pe litoral. Așa a reușit să își rotunjească frumos veniturile și să nu își mai facă griji pentru nimic.

„În pandemie m-am schimbat, în primul an fost terorizat de ideea că nu mai pot face bani din muzică, am devenit mai afacerist, m-am ocupat de școala de muzică. Dar am și închiriat și garsonierele de la mare. Deci, am încă două surse de venit, din care îmi asigur traiul. Pandemia mi-a făcut un bine, m-a izbit cu capul de pereți. Acum produc lunar bani și nu mai duc grija lor niciodată”, a mai spus Mihai Trăistariu.