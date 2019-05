Șefii HBO au râs în hohote! Ce mesaj le-a trimis un tânăr din București după finalul penibil al serialului Urzeala Tronurilor

Ultimul episod al serialului ”Games of Thrones” a declanșat o adevărată isterie în România, însă părerile sunt departe de a fi laudative. Cei mai mulți dintre cei care au accesat pagina de Facebook a HBO România au postat mesaje prin care și-au exprimat dezamăgirea.

Urzeala tronurilor este un serial de televiziune – fantezie medievală – creat de David Benioff si D.B. Weiss. Este o adaptare a seriei de cărți Cantec de gheață și foc – autor George R. R. Martin. Bucurându-se de o audiență uriașă, la nivel mondial, serialul a ținut cu sufletul la gură telespectatorii, numai că finalul i-a dezamăgit pe mulți dintre ei.

Așteptările erau mari, iar producătorii au încercat să ofere un final spectaculos. Însă, conform multor păreri din România și din alte țări, nu au reușit, iar totul s-a transformat într-un fiasco.

Un tânăr din București a postat un mesaj tranșant și, totodată, plin de umor: ”Eșec total din punctul meu de vedere. L-lau grăbit fără sens, mai degrabă îl puneau rege pe Dorel din Las Fierbinti”.

” Am asteptat doi ani de zile si mi-am pierdut 4 ani din viata… degeaba!”

Comentariile telespectatorilor din România reflectă dezamăgirea acestora, chiar dacă, printre ele, s-au strecurat și unele mesaj în care afortul producătorilor a fost apreciat. Dar majoritatea comentariile sunt critice.

”Acum, la sfarsitul serialului, pot sa spun ca sunt dezamagita complet de sezonul 8. In lipsa cartii, scenaristul nu a avut inspiratia necesara pentru a continua actiunea. Nu era necesar un happy-end neaparat dar rezultatul este dezamagitor. Slab, foarte slab, neinspirat cred ca e un cuvant bun in a descrie impresia generala. E doar parerea mea, nu am nevoie sa imi de-a cineva dreptate”, ”Au sărit de la o acțiune la alta, nu știai cum naiba s-a ajuns acolo,trebuia să tragem noi concluzii 🙁 Mă așteptam la un final mai palpitant 😕”, ”Am asteptat doi ani de zile si mi-am pierdut 4 ani din viata… degeaba!!! O bataie de joc. Si serialul Suleyman magnificul a avut un final mai logic…mi-am dezactivat deja HBO-ul :)”, ”Nu mi-a placut finalul. Pacat de celelale 7 sezoane, distruse de al 8-lea :(”, ”Uita-te la tot serialul, ca la urma sa iti para rau ca ai facut-o!”, ”Jalnic ultimul sezon”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de fanii serialului pe pagina de Facebook a HBO România.