Șeful PSD București și vicele Capitalei s-au bătut cu pumnii și picioarele la ședința de Consiliu General!

UPDATE ORA 13.15: În urma consultărilor dintre consilierii generali ai PSD, reprezentantul grupului a cerut să se includă pe ordinea de zi și să se voteze pentru revocarea din funcția de viceprimar a lui Aurelian Bădulescu.

UPDATE ORA 13.10: Consiliul General și-a reluat ședința. ”Sperăm că v-ați rezolvat problemele și haideți să trecem la ordinea de zi!”, a îndemnat unul dintre consilieri.

UPDATE ORA 13.05: Ședința CGMB este suspendată în continuare după altercația dintre Mutu și Bădulescu.

Șeful PSD București și, totodată, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, și-a împărțit pumni și picioare cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, în urmă cu câteva minute. Scenele de "kung-fu" dintre cei doi au avut loc într-o pauză a ședinței de Consiliului General.

În timp ce ședința de Consiliu General era întreruptă, șeful PSD București, Gabriel Mutu și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, au fost protagoniștii unor momente de-a dreptul uluitoare. Cei doi politicieni și-au împărțit pumni și picioare după un schimb de replici tăioase.

Scandalul dintre cei doi a fost generat de retragerea de către organizația PSD a sprijinului politic pentru Aurelian Bădulescu. Miercuri, în ședința Comitetului Executiv al PSD București, Gabriel Mutu a anunțat că partidul intenționează să-l înlocuiască pe viceprimarul Aurelian Bădulescu, motivând prin faptul că acesta din urmă ar fi avut o atitudine jignitoare în şedinţele CGMB, dar şi în relaţiile cu colegii de partid.

În replică, Aurelian Bădulescu a declarat: ”Din 55 de delegați la acest simulacru, 50 au votat, cinci s-au abținut. Nu am fost primit în interiorul ședinței, ca să pot să mă apăr pentru că așa este legitim. Teama lor era că în fața acestor elemente de probă pe care le aduc, să se răstoarne această situație. În acest fel, domnul Mutu s-ar fi făcut de mirul lumii. De altfel, motivul pentru care dumnealui m-a propus pentru excludere este de mirul lumii. Dumnealui îmi reproșează că mi-am permis într-o emisiune, în anul 2018, să-l fac trompetă pe domnul Codrin Ștefănescu. Eu i-am spus că l-am făcut trompetă pentru că m-a făcut golan. După ce am câștigat alegerile alături de echipa PSD muncind, cum au muncit și alți colegi de-ai mei, am fost exclus”.

