Selfie în cimitir! Povestea șocantă din spatele acestei fotografii făcută celebră de Codin Maticiuc

Condin Maticiuc nu renunță la postarile controversate. Celebrul blogger a stârnit isterie în mediul on-line, după ce a distribuit o fotografie cu doi tineri care și-au făcut un selfie într-un cimitir.

În urmă cu puțin timp, Codin Maticiuc a reușit să pună înternauții pe jar, după ce a postat pe contul său de pe o rețea de socializare o fotografie a unor tineri care și-au făcut un selfie într-un cimitir. "Selfie la înmormântare! Familia Purza lovește iar. Ea reușește să păstreze o față adecvată, în concordanță cu momentul solemn. Ghiță se vede că își stie bine unghiul și zâmbetul de cuceritor aproape că își face loc. Superb", a scris Codin pe pagina lui de Facebook .

Postarea lui Codin a devenit virală, iar în numai câteva minute, pagina acestuia a fost asaltată cu zeci de mesaje,”Te-a enervat rau tare de ai recurs la metoda asta. Spune-ne povestea lui sa nu creada lumea ca te iei degeaba. Ce i-a făcut copilului? Oricum bănuiesc dar parcă am nevoie și de confirmare./ Poza are și un mesaj bine ascuns dar evindent! Mi-am îngropat soacra, am scăpat de un necaz… Dar mi-ai rămas tu…/ O mică corectare Codin Maticiuc : Poza e făcută pe 15 aprilie, de Paștele blajinilor și nu la o înmormântare.” sunt doar câteva din mesajele pe care fanii le-au lăsat pe pagina lui Codin Maticiuc.

De unde a pornit totul!

Pe data de 15 aprilie, de Paștele, Blajinilor Gheorghe Purza și-a făcut un selfie alături de soția sa într-un cimitir din localitatea Hinchiris, județul Bihor. ”La cimitir la Hinchiris la mormântul bunicilor nostril”, a scris bărbatul la descriere pozei.