Selly a ştiut ce va face Wiz Khalifa la Beach, Please?! Imaginile care îi dau de gol

Wiz Khalifa a fost unul dintre marii artiști de talie mondială, care a urcat pe scena de la Beach, Please! Rapperul american a făcut show la Costinești, sub privirile a zeci de mii de tineri, care au scos bani frumoși din buzunar pentru bilete la festival. Cântărețul de peste Ocean a stârnit o adevărată controversă, după ce și-a aprins un joint în timpul recitalului său. Oamenii legii l-au lăsat să-și termine show-ul, după care l-au luat pe sus și l-au dus la secție. A știut Selly ce va face Wiz Khalifa la evenimentul său? Detaliul care l-ar fi dat de gol!

Wiz Khalifa a scris istorie la Beach, Please! Rapperul american a făcut un show de zile mari la Costinești, unde și-a cântat hit-urile în fața a zeci de mii de tineri. Participanții la acest festival au scos bani frumoși din buzunar pentru a-și întâlni artiștii preferați de peste hotare. Nume mari din industria mondială au urcat pe scenă, în județul Constanța, spre surprinderea multora.

Wiz Khalifa s-a numărat printre cântăreții care au făcut senzație, din primele secunde de când și-a făcut apariția. Acesta a reușit să stârnească și o serie de controverse, după ce la una dintre piese și-a aprins un joint pe scenă. Drogurile sunt interzise în România, iar asta nu mai e niciun secret.

Nici Selly n-a fost de acord cu substanțele interzise în timpul festivalului, după cum spunea la conferința de presă dinaintea evenimentului. Tânărul organizator a încercat o campanie anti-droguri, de care Wiz Khalifa n-a ținut cont. Americanul și-a făcut viața la Beach, Please! și n-a ținut cont de acest aspect, așa că oamenii legii i-au făcut o surpriză imediat după ce a părăsit scena.

L-au lăsat să-și încheie recitalul, apoi l-au luat la rost. CANCAN.RO v-a prezentat toate detaliile legate de ce s-a întâmplat la secția de Poliție, dar și despre câte grame de droguri au fost găsite asupra rapperului. (VEZI AICI)

Mulți s-au întrebat dacă Selly avea habar de ce se va întâmpla la festivalul lui, în condițiile în care Wiz Khalifa apărea fumând în imaginea reprezentativă a live-ului de pe YouTube de la Beach, Please! Să fi fost oare o simplă coincidență? Cert este că, Selly a făcut o serie de declarații și legate de această situație, printre altele.

„(…) Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă că eu ca organizator susțin chestia asta”, a ținut să spună Selly, printre altele.