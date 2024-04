Selly ar fi putut avea cu totul altă carieră! Dezvăluirile tatălui vloggerului cu 3,5 milioane de urmăritori: „Am vrut ca Andrei să aibă tupeu, inițiativă”

Puțini sunt cei care știu faptul că Selly ar fi putut avea o altă carieră, dacă nu ar fi nutrit pasiunea pe care o urmează și în prezent. Andrei Șelaru și tatăl său au făcut dezvăluiri în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță legate de copilăria vloggerului cu 3,5 milioane de urmăritori. Ce drum profesional ar fi putut urma? Detaliile se află mai jos, în articol.

La insistențele tatălui săi, Andrei Șelaru a mers la fotbal. A fost la o echipă de juniori din Craiova. Totuși, în cele șase luni petrecute pe teren, fotbalul nu s-a „lipit” de celebrul vlogger, alegând să renunțe la drumul sportiv. Deși tatăl său a mărturisit că, încă de mic, Selly a fost „un om de echipă”, fotbalul nu l-a încântat foarte tare. Selly era fundaș stânga la echipa de juniori.

„Asta cu fotbalul a venit chiar înainte să încep să fac episoade pe YouTube. Și mi-am dat seama că nu eram bun la asta. Nu mă fascina. Îmi plăcea ideea că era un colectiv, că am cu cine să vorbesc. Îmi plăcea și ideea de exercițiu fizic, dar fotbalul nu mă pasiona. Și când am început să am meciuri amicale cu alte echipe din Craiova, eram fundaș stânga, eram rușinea terenului. Eram varză. Țin minte că făceam alergări în jurul terenului și toți alergau și eu le povesteam că vreau să-mi cumpăr o cameră. Și eu tot spuneam și colegii mei de la fotbal n-aveau niciun interes”, a povestit Selly.

Apoi, tatăl a precizat că și-a dorit ca Andrei Șelaru să fie o persoană curajoasă, ambițioasă și să aibă inițiativă. Deși a stat doar șase luni în echipa de juniori de la Craiova, tatăl vloggerului a susținut că a fost un aspect benefic, mai ales că „și-a antrenat ambiția” în acest fel.

„La el, treaba cu fotbalul s-a rupt în momentul în care antrenorul a început să își dea seama că în loc să se ia el după ceilalți, să alerge, începeau să facă grupuri, trecea mingea pe lângă ei. El vorbind mult… A plecat el, i s-a schimbat programul. Dar, în orice caz, i-a prins foarte bine. Și-a antrenat ambiția, a dat și goluri. L-am încurajat, chiar asta am avut eu în cap, copilul meu să mi-l educ, să fie cu totul diferit de mine. Eu am fost un copil foarte timid. Am vrut ca Andrei să aibă tupeu, inițiativă, să nu aibă limite în dorința de a cunoaște. Am vrut să fie altfel, un copil curajos”, a precizat tatăl lui Selly, în podcastul Acasă La Măruță.