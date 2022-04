Selly nu s-a mai putut abține: „Vor rămâne tot sărmani frustrați!”

În urmă cu câteva zie, Selly s-a fost infectat cu noul coronavirus și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din păcate, atunci când acesta a postat în mediul online, cât mai multe persoane i-au dorit răul celebrului vlogger.

Selly a răbufnit în mediul online, vloggerul mărturisind că nu poate înțelege ura din mediul online, dar nici frustrarea oamenilor.

”Acum știți cum e săptămâna a trecut, eu m-am făcut bine, m-am pus pe picioare, dar ăștia tot sărmani frustrați rămân. Nu pot să înțeleg mentalitatea asta, e ceva… Atâta ură degeaba. Când te uiți așa la ei sunt foare respectabili, le-ai ceda locul în metrou dacă i-ai vedea și când vezi cum se comportă în mediul online, în spatele unei tastaturi, e ceva rău de tot”, a mărturisit Selly pe rețelele de socializare.

Selly a fost infectat cu noul coronavirus

În urmă cu o săptămână, Selly a trecut prin momente dificile, asta după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

”Am Covid-19. M-a luat o durere în gât, o dificultate la înghițire, gâtul iritat maxim și pe la 7 m-au luat niște frisoane. Stăteam cu geaca pe mine și căldura dată la maxim. Am făcut febră 40 de grade, am sunat la Salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital, am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii, am primit un telefon.

Era Salvarea care ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă atât i-a luat să ajungă…eram deja mort, ceva rău. Sunt pozitiv, am o formă nasoală de Covid. Eu sunt vaccinat, dar uite că s-a întâmplat fix acum când aveam multă treabă. N-am mai fost atât de distrus și atât de slăbit fizic, ca și organism… Este groaznic!”, mărturisea Selly pe rețelele de socializare.

