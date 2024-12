Semnele care te ajută să anticipezi cutremurele. Emil Străinu dezvăluie secrete incredibile: „Sfârșitul lumii”

Generalul Emil Străinu, expert în fenomenele aerospațiale și membru fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN), a fost invitat la emisiunea CANCAN SENZAȚIONAL, moderată de Dan Diaconescu, unde a vorbit despre subiecte fascinante legate de fenomenele geofizice și de schimbările în mediul înconjurător. Cu o experiență vastă în domeniul OZN-urilor și al cercetării spațiale, Străinu a abordat și teme legate de războaiele moderne și impactul schimbărilor climatice asupra comportamentului uman.

Emil Străinu a adus în discuție teme controversate legate de geopolitică, modificarea mediului în scopuri militare și predicțiile legate de cutremure, subliniind importanța înțelegerii acestor fenomene pentru a putea face față provocărilor care se preconizează în viitor. Prin intermediul cărților și cercetărilor sale, el a încercat să aducă mai aproape publicului aceste subiecte complexe.

În cadrul intervenției de la CANCAN SENZAȚIONAL, generalul Străinu a discutat despre ideea că anumite evenimente negative sau pozitive pot fi influențate de gândirea colectivă a oamenilor, susținând că dacă întreaga planetă se concentrează pe un conflict militar, acest lucru poate stimula și duce la izbucnirea unui război global.

El a subliniat că acest fenomen este posibil datorită „egregorilor umani” ,entități energetice colective formate din minți umane care pot influența direcțiile și traiectoriile evenimentelor, inclusiv modificarea traiectoriilor sateliților. Străinu a adus în discuție și conceptul de „mână neagră” sau „mâna morții” (denumită Merka Ruka), un sistem automat care ar fi folosit în caz de atac nuclear, în care toate rachetele balistice ale Rusiei ar fi lansate automat fără intervenția umană, fiind o măsură de siguranță în fața unui conflict nuclear iminent.

Un alt subiect dezbătut a fost „războiul meteoclimatic” și impactul acestuia asupra fenomenelor naturale. Străinu a afirmat că o mare parte din fenomenele meteorologice și geofizice, cum ar fi tsunami, cutremure sau alunecări de teren, ar putea fi provocate artificial. De asemenea, el a amintit cazul inundațiilor din Valencia, atribuite acestor tehnici de manipulare a mediului. În acest context, generalul a vorbit și despre posibilitatea modificării mediului în scopuri militare, un domeniu în care se consideră că până la 75-80% din fenomenele meteorologice și geofizice sunt influențate de intervenții umane.

„Sfârșitul lumii prin egregori programați cognitiv. Aici vreau să vă spun că am demonstrat, pe baza bibliografiei și a ceea ce am citit, faptul că anumite evenimente negative sau pozitive pot fi influențate de noi prin modul nostru de gândire. Adică, dacă toată planeta s-ar gândi numai la război, atunci ar apărea un război. Această direcție de dezvoltare este stimulată astfel. Apropo de acest subiect, este menționat aici un lucru interesant: chinezii au reușit, folosind egregori umani formați din sute de mii de oameni superdotați, să modifice chiar traiectoria unor sateliți sau să-i scoată pe unii din funcțiune.

Generalul a prezentat și o nouă lucrare, intitulată „Semne ce anticipează cutremurele de pământ”, în care se detaliază semnele precursoare ale unui cutremur, menționând că, deși cutremurele rămân fenomene imprevizibile, există indicii ce pot sugera apropierea unui astfel de eveniment. În această lucrare, el susține că anumite semne pot fi observate de oameni obișnuiți, cum ar fi comportamentele anormale ale animalelor sau schimbările în atmosferă și în comportamentul uman. Străinu a relatat chiar despre propriile experiențe, cum ar fi cazul hamsterului său, care, înainte de un cutremur, prezenta comportamente agitate.

„Așa, o altă carte pe care o tot aveam, „Războiul meteoclimatic”. Nu mai ai nevoie să fac… Eu, fiind specialist în amenințări neconvenționale și asimetrice, în zona războiului geofizic, geoclimatic și meteorologic, tehnici de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare. Și aici este demonstrat că, la ora asta, până la 75-80% din ce se numesc fenomene meteoclimatice sunt artificiale și chiar fenomene geofizice, cu tremure, alunecări de teren, tsunami, cu tremure marine, cum a fost cel cu Turcia, cu Erdogan, când l-a liniștit atunci, și așa mai departe. Deci, inundațiile la Valencia, de acum două luni, au fost provocate așa. Nu mă pronunț în emisiune.

Așa, și o altă carte pe care o recomand cu deosebită plăcere. Am strâns date aici și de la bunici, de la unii, toți cunoscuții mei, am răsfoit vreo 500 de cărți, nu glumesc deloc. Deci strâng date pentru cartea asta de vreo 30 de ani. Se numește „Semne ce anticipează cutremurele de pământ”. Deci, în această carte, un om obișnuit, Dan Diaconescu, eu nu, cunosc domeniul, unul de pe stradă, Nea Vasile, Nea Ion, Tanti Maiora, o citește și va afla care sunt semnele, dacă știe să le vadă, că se va apropia un cutremur de pământ. Problema care este? Trebuie să le înțelegem foarte clar cu cutremurul ăsta de pământ. Cutremurul de pământ reprezintă un fenomen fizic, geofizic, impredictibil. Nu știm când începe, nu știm când se termină. Nu știm ce amplitudine are. Nu știm dacă are un cutremur precursor, deci unul înainte, și nu știm câte replici va avea. Dar ce ne învață această carte? Că, la un moment dat, vom ști că există acest tip de cutremur. Deci, de exemplu, semnele care sunt aici ne atenționează că este un cutremur de minim 3-3 și ceva. Pentru că alea, până la 2-2 și ceva, nu le putem anticipa. Eu vreau să vă spun din viața mea, din experiență, când copiii mei erau mici, aveam un hamster. Și la București, aici. Și hamsterul ăsta, de câte ori, la televizor, la a doua zi sau noapte, am auzit că a fost un cutremur, ăsta s-a agitat, păi aia puteai să-i dai orice să mănânce, făcea foarte urât. Deci se merge și pe presentimentul, să-i spunem, care este al animalelor. Prezint și treaba asta.

Dar sunt semne de la atmosferă, apă, tot ce ține de natură, descărcări electrice, mergând până la starea psihică a oamenilor. Dar pentru noi, care suntem la București, asta nu mai e valabil, că noi suntem în câmpuri magnetice și energetice deosebit de puternice și nu mai avem această sensibilitate. Dar pentru Tanti Maiorea, de exemplu, care stă la Vălenii de Munte și e departe de linia de înaltă tensiune și nu are prin casă nu știu ce scule electrice, ea poate să simtă și să-și dea seama că se poate întâmpla un asemenea fel de lucru nou.”, a mai spus generalul în cadrul intervenției.