Semnul divin pe care Ana Maria l-a primit de la tatăl ei, poetul Adrian Păunescu. Dezvăluiri cutremurătoare în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Ana Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, a fost invitată în cea mai nouă ediție a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”. Dincolo de durere pricinuită de trecerea în neființă a părintelui ei, nimeni nu poate contesta legătura dincolo de moarte pe care o are cu acesta. Într-o discuție captivantă, dar și plină de emoții, Ana Maria Păunescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre numeroasele semne pe care le-a primit de la marele poet.

Sâmbătă, 13 iulie 2024, Ana Maria Păunescu a fost invitată special în ultima ediție a podcast-ului ”Altceva cu Adrian Artene”. Fiica lui Adrian Păunescu și-a deschis sufletul și nu s-a ferit să vorbească deschis despre legătura specială pe care o are – chiar și acum – cu părintele ei. Poetul s-a stins din viață în urmă cu 14 de ani, însă fiica lui îi păstrează și acum amintirea vie.

Citește și: CE SCRIE PE CRUCEA LUI ADRIAN PĂUNESCU. FIICA LUI EXPLICĂ DORINȚA POETULUI, LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: „ĂSTA ESTE ADEVĂRUL”

În cadrul unei discuții emoționante cu Adrian Artene, fiica poetului Adrian Păunescu și-a amintit una dintre întâmplările care ar putea fi însemnate la categoria întâmplărilor minunate. Conștientă că Dumnezeu ”vorbește” încet, dar neîncetat prin numeroase și diferite mijloace, fiecare „cuvânt” și-a găsit utilitatea în viața ei. Fiica poetului a simțit legătura pe care o are cu părintele ei dincolo de moarte. La fel ca tatăl ei, Ana Maria Păunescu s-a folosit de terapia prin scris, simțind cum poezia poate fi o bună protecție în fața experiențelor dureroase, experiențe care ar fi prea greu de exteriorizat într-o manieră directă.

„Sunt multe poezii care îi sunt dedicate lui. Chiar și versul ăsta, „ai vreme sa vorbim”, este extras dintr-o poezie despre el, pentru că dialogul ăsta așa a existat, scriindu-i câte o poezie, încercând să găsesc un răspuns la poezia respectivă.

Odată mi s-a întâmplat, după ce am fost la cimitir la el, să găsesc un bon de benzină în mașină și să scriu o poezie pe care mi-am imaginat că mi-a dictat-o el. Vă spun sincer că mi-a fost teamă să nu interpreteze aceia care numai asta fac, să interpreteze greșit poezia mea și simțirea mea de atunci. Nu sunt toate, că viața mea de la un punct încolo, a căpătat și alte dimensiuni. Am o poezie, „Flacăra”, pe care am scris-o când revista a ajuns la 1.000 de exemplare.

Scrisori spre eternitate, pe care le tot arunc așa, spre un cer, pe care nu am încetat niciodată să-l iubesc și pe care nu m-am supărat că mi-a răpit atâția oameni dragi”, a spus Ana Maria Păunescu.