Sepsi sparge gheața cu Viitorul și obține primul punct în play-off!

Sepsi OSK Sf. Gheorghe a rămas fără victorie în play-off și după duelul cu Viitorul Constanța, scor 0-0.

Cu toate că au avut în față o formație alcăturtă din jucătorii care au evoluat mai puțin în acets sezon, Gică Hagi menajând titularii pentru duelul din semifinal cupei din această săptămână, Sepsi nu a reușit să tranșeze partida în favoarea sa.

„Toate jocurile sunt grele, știam că e o echipă bună chiar dacă le-au lipsit mulți jucători, au mai demonstrat când au mai folosit această echipă. E o echipă valoroasă, dar rezultatul e corect. Cred că am avut ocaziile mai mari, dar nu contează, am jucat foarte modest, din păcate. Îmbucurător e că nu am primit gol și am luat primul punct în play-off. Avem mai mulți jucători cu probleme, dar am câștigat jocuri importante și fără un atacant, cu Tandia, care a jucat număr 9 fals în meciurile cu Craiova, cu Viitorul, în multe jocuri în care am câștigat, dar în acest meci am jucat modest. Le-am atras atenția, le-am spus că nu va fi ușor, că nu vreau act de prezență în play-off, ci să câștigăm puncte. Am luat un punct în acest meci, e primul din play-off, sper să ne trezim și să jucăm așa cum am jucat până în decembrire și va fi în regulă. Nu știu, ne dorim să câștigăm cu FCSB, am câștigat aici cu ei, am marcat 4 goluri, cu o atitudine extraordinară. Din păcate, azi nu am repetat acea evoluție”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe la finalul partidei.

Rezultatele etapei a III-a play-off

CFR Cluj- Astra Giurgiu 1-0

FCSB- Universitatea Craiova 3-2

Sepsi OSK Sf. Gheorghe- Viitorul Constanța 0-0

Clasament play-off:

1 CFR Cluj-36 puncte

2 FCSB- 31 puncte

3 Universitatea Craiova- 29 puncte

4 FC Viitorul- 23 puncte

5 Astra Giurgiu- 21 puncte

6 Sepsi OSK Sf. Gheorghe- 20 puncte