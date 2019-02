Șerban Huidu, declarații halucinante la 8 ani de la accidentul în care a omorât 3 oameni. Ce s-a întâmplat, de fapt

În urmă cu opt ani, Șerban Huidu trecea prin cea dură experiență din viața lui, a avut un accident, în care au murit trei oameni. Jurnalistul nu a vorbit niciodată deschis despre acest subiect, până acum, când a făcut declarații halucinante.

Șerban Huidu a povestit că, imediat după accident, a fost sfătuit să meargă la psiholog, lucru pe care l-a și făcut, însă i s-a părut o prostie și a renunțat. „Eu cred că terapiile, psihologia, oamenii care au probleme existențiale sunt toate ambalate frumos, sunt un moft al societății moderne. Ele în realitate nu există. Nouă ne place să credem că trebuie să ne recuperăm, dar poate că e doar ideea mea, poate că eu am fost suficient de tare să ma recuperez singur.

Eu cred în continuare că e un moft. După accidentul rutier pe care l-am avut în care eu trebuia să fac pace în primul rând cu mine ca să pot să suport toate înjurăturile, la îndrumarea cumnatei mele care este psiholog, am fost la un psiholog bunicel și m-a pus să fac niște chestii din pastilină. Poate așa o fi fost învățată, poate era o metodă, dar mie mi s-a părut de un ridicol fantastic. Până una alta, eu am avut un accident în care puteam să crăp și eu, au murit atâția oameni, s-au întâmplat lucruri și tu mă pui să fac chestii din plastilină? Nu am făcut nimic din plastilină, am făcut-o bucăți și i-am spus că am treabă”, a spus Șerban Huidu, pentru Avantaje.

Șerban Huidu, despre bătaia luată de Mircea Badea

Mircea Badea a fost făcut KO în doar câteva secunde de motociclistul Tedi Emi. Ringul a fost amenajat într-un centru comercial din București, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unul dintre cei mai acizi critici ai prezentatorului de la Antena 3 a fost Șerban Huidu. Cel din urmă l-a umilit, pur și simplu, pe Mircea Badea.

“Ce dacă a luat bătaie în 5 secunde? O să își revină, e puternic!

Mircea Badea e atât de puternic încât poate să înece un pește în apă! În apă dulce. Și în sărată.

Mircea Badea e atât de puternic încât donează în fiecare zi sânge la Crucea Roșie. Niciodată pe al lui.

Mircea Badea e atât de puternic încât folosește tabasco pe post de picături de ochi. Iar ochii îi curg atunci când îi lasă el să curgă.

Mircea Badea e atât de puternic încât poate aplauda cu o singură mână.

Dar motociclistul e și mai puternic. Sau ăsta era Chuck Norris?”, a scris Șerban Huidu pe contul personal de socializare.