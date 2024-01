Bogdan Buta, patronul Untold, este anchetat de Poliție, după ce doi minori l-au acuzat de agresiune sexuală. Dacă va fi găsit vinovat, milionarul riscă ani grei de închisoare. Serghei Mizil, fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu, cere „castrarea chimică” și „pârnaie” pe viață pentru pedofili, însă, în acest caz, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil are câteva semne de întrebare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile.

Jurnalistul Liviu Alexa a denunțat, luni, presupuse fapte de pedofilie săvârșite de Bogdan Buta, nimeni altul decât patronul UNTOLD. Milionarul este acuzat că ar fi racolat și întreținut raporturi homosexuale cu doi minori. Potrivit dezvăluirilor, bărbatul ar fi făcut sex în 2021 cu adolescenții invitați la el acasă, în vârstă de 15 și 16 ani. Aceștia ar fi fost îmbătați și drogați, potrivit propriilor declarații.

Ca urmare a dezvăluirilor din ziardecluj.ro, Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Cluj și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-au autosesizat.

„Mi se pare îngrozitor! La banii ăia…”

CANCAN.RO a luat legătura cu Serghei Mizil, om de afaceri care, de-a lungul timpului, a privit – pe bună dreptate – cu dispreț pedofilia. Cazul prezentat de Liviu Alexa îi ridică, însă, anumite semne de întrebare.

„În zilele noastre, poți să accepți și partea cealaltă (n.r. homosexualitatea), că na… Dar asta cu pedofilia… Eu zic că trebuie demonstrat totuși. Poliția s-a autosesizat, dar știi ce mi se pare mie curios? După doi ani de zile spui? Am văzut filmările cu copiii, dar eu am o singură întrebare: de ce nu au spus atunci? Mie mi se pare puțin șantaj aici. De ce nu au reclamat atunci? Oricum, este o chestie extrem de gravă. Dacă este adevărat, nu are nicio șansă (n.r. Bogdan Buta), că nu se prescrie. Am rămas mirat… Totuși, la nivelul ăla și la banii ăia să faci asemenea chestii… Mi se pare ceva îngrozitor„, ne-a declarat, în primă fază, Serghei Mizil.

„Totul pornește de la droguri”

În opinia lui Serghei Mizil, cei care abuzează sexual minorii ar merita o pedeapsă dură și, totodată, excluși din societate până la sfârșitul vieții.

„Castrați! Păi ce, să-i omori? Castrați, că nu mai e pedeapsa cu moartea în România. Castrați pentru că nu-și revin niciodată. Asta este o boală de care nu scapi. Am văzut cazuri care au ieșit și au recidivat. Castrați chimic și la pârnaie direct. Să stea acolo până vomită. La copii este ceva îngrozitor. La noi în Europa e mai complicat cu moartea. I-aș castra și i-aș ține toată viața la pârnaie. Știi de la ce pornesc astea? De la droguri! Se droghează și nu mai știu ce e cu ei„, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

Nu exclude o regie. „Furai și tu un tablou, un Rolex, nu papuci”

Totuși, Serghei Mizil nu exclude o regie în scandalul în care este implicat Bogdan Buta. Fostului “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu îi vine greu să creadă că patronul Untold ar fi intrat în alertă după ce copiii pe care i-ar fi abuzat i-ar fi furat papucii din casă.

„Parcă și copiii erau învățați, parcă era o lecție, așa… Cum îl ea pe ălă cu c&^%* mare, lu’ ălă îi bagă degetul… Ăia îl fură, el (n.r. Bogdan Buta) îi cheamă înapoi, le dă bani… Ce i-au furat? Niște papuci… ce reprezentau pentru el? Dacă i-ar fi ciordit un ceas de 50 de mii, de 100 de mii, un obiect… Dar niște papuci cât pot costa? Chiar dacă erau de firmă. Cât pot costa ca să îi chemi înapoi și să le dai bani ca să ți-i aducă? M-am gândit că au furat obiecte de valoare, care îi plăceau lui. Un tablou, un Rolex… Păi furi papuci? Nu știu ce să cred… Eu, dacă eram în locul lui, mă p*&$% pe ei de papuci, nu? Aici mi se pare mie ciudat, plus că după doi ani de zile„, ne-a mai precizat Serghei Mizil.

Serghei Mizil: „Se va întâmpla la fel ca în cazul cu Pomohaci”

În continuare, afaceristul este sceptic că presupusa faptă de care este acuzat Bogdan Buta mai poate fi demonstrată. Crede că, în cele din urmă, batista va fi pusă pe țambal, cum s-a întâmplat în cazul lui Cristian Pomohaci.

„Acum nu știu ce mai pot face autoritățile. Copiii ar fi trebuit să se ducă atunci, să aibă leziuni, să meargă la medic, să vină cu probe clare. Se va întâmpla la fel ca în cazul cu Cristian Pomohaci. Ce s-a întâmplat acolo? Nimic! E unu’ la unu’. Ăla spune așa, eu spun așa. Ce dovezi aduci? Nu știu, părerea mea. Dacă ăla (n.r. Bogdan Buta) a comis fapta, nu țin sub nicio formă cu el. Dar e complicat. Cum se demonstrează că a fost așa?„, este dilema omului de afaceri.

Nu înțelege tăcerea lui Bogdan Buta

În final, Serghei Mizil ne-a declarat că nu înțelege atitudinea lui Bogdan Buta, care, după părerea lui, ar fi trebuit să iasă în public și să-și susțină nevinovăția, în loc să trimită un e-mail.

„Și din partea lui (n.r. Bogdan Buta) e o chestie curioasă pentru că n-a apărut și au trimis ăia de la Untold comunicat. Stai puțin că ăia (n.r. copiii) nu au acuzat Untold, ci pe el. El trebuia să iasă și să spună…„, a încheiat Serghei Mizil.

