Serghei Mizil, operat pe inimă! Cum se simte acum omul de afaceri: ”Eu nu vreau să...”

Serghei Mizil este unul dintre cele mai spumoase personaje din showbiz-ul autohton. Viața sa ține primele pagini ale ziarelor de peste 30 de ani, iar poveștile sale au făcut de-a lungul timpului deliciul publicului. Deși este mereu în centrul distracției, recent s-a confruntat cu o problemă de sănătate destul de serioasă. Omul de afaceri a fost supus unei intervenții, iar acum este decis să își schimbe viața!

Serghei Mizil este cunoscut publicului în primul rând pentru sinceritatea cu care abordează orice subiect. A spus mereu lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, iar recent a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat. Afaceristului i-a fost mutat un stent pe inimă, iar în urrmă cu doar o zi, acesta a fost externat din spital, deoarece se simte foarte bine.

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu am făcut nici infarct, nici nimic… mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor. Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un spritz”, a declarat afaceristul.

Intervenția a avut loc la o clinică privată. Costurile nu au fost deloc mici, Serghei Mizil a scos din buzunar pentru intervenție, nici mai mult, nici mai puțin de 4000 de euro: „Două ore jumătate (n.r. a durat). Eu am înțeles că stent îți pune Statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct! M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a mai adăugat el.

Mai mult, afaceristul a recunoscut că se va lăsa de fumat, pentru că nu își mai dorește alte probleme de sănătate.

Serghei Mizil: „Țelul pe care l-am avut a fost să îmi iau copiii după mine…”

Chiar dacă pare că și-a desfășurat existența după bunul plac, fără vreo regulă, Serghei Mizil s-a ghidat, totuși, după un set de valori bine stabilite. Pe primul plan s-au aflat întotdeauna copiii. Divorțul de prima soție nu l-a împiedicat pe afacerist să rămână în relații strânse cu Ana, fiica pe care o are din prima căsnicie.

„Țelul pe care l-am avut a fost să îmi iau copiii după mine, din căsătorii, să mi-i cresc și să am viața pe care o vreau eu. Nu sunt disperat după bani, adică nu vreau să fac miliarde. Mi-am făcut banii să trăiesc bine, să fac ce vreau. Sunt oameni care fac sute de milioane și n-au viață. N-au timp să-i cheltuiască, stau toată ziua să facă bani. Nu m-a interesat să fac toată ziua bani!”, a declarat afaceristul în cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO.