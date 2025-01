Serialul-fenomen de pe NETFLIX care a ajuns numărul 1 în trending, la doar o zi de la lansare. Are doar 6 episoade, dar te ține lipit de ecran

Încă de la începutul anului 2025, Netflix depășește toate așteptările cu cea mai recentă producție. Un nou thriller polițist italian ar putea ajunge în topul celor mai vizionate seriale de pe platforma de streaming. Dacă sunteți în căutarea unei noi serii captivante, acesta ar putea fi unul de adăugat pe lista dumneavoastră.

”Public Disorder” este un serial italian polițist care urmărește o echipă antirevoltă din cadrul Unității Mobile din Roma, în timp ce cercetează în urma unei demonstrații violente în Val di Susa, unde șeful lor este grav rănit.

Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Belle), Salvatore (Pierluigi Gigante) și echipa lor și-au perfecționat abilitățile pentru a combate haosul atât prin tactici neortodoxe, cât și prin unitatea strânsă a unei familii. Această legătură strânsă se confruntă cu o nouă provocare odată cu sosirea lui Michele (Adriano Giannini), un comandant reformist hotărât să remodeleze forțele. Pentru Michele, echipele ca a lor reprezintă un stil învechit de poliție care are nevoie de o transformare.

”Public Disorder”, noul serial fenomen de pe platforma Netflix

De la regizorul Michele Alhaique (Solo, Bang Bang Baby), serialul îi are în distribuție pe Marco Giallini, Adriano Giannini și Valentina Bellè. Bazat pe filmul ACAB din 2012, Public Disorder a fost creat de Carlo Bonini (Suburræterna) și Filippo Gravino (The First King). Primul serial românesc marca Netflix a ajuns direct pe locul 1! Tu l-ai văzut deja?

În Valea Susa din Torino, Italia, activiștii care se opun construirii unei noi căi ferate de mare viteză se ciocnesc cu poliția antirevoltă din Roma, iar demonstrația devine violentă. Șeful poliției antirevoltă este grav rănit, ceea ce duce la promovarea unui ofițer care este hotărât să reformeze departamentul.

Pe măsură ce tensiunile sociale cresc, cresc și problemele interpersonale din cadrul echipei. Va reuși unitatea antirevoltă să se ridice pe fondul tulburărilor crescânde din rândul protestatarilor nemulțumiți sau corupția din cadrul departamentului îi va destrăma?

Pe măsură ce problemele interne se adâncesc, echipa trebuie, de asemenea, să se confrunte cu neliniștea tot mai mare a publicului și cu nemulțumirea față de instituții. Pe fondul tensiunilor crescânde, fiecare membru al echipei este forțat să își confrunte propriile convingeri, scopul muncii sale și locul său în cadrul departamentului. Serialul extrem de sumbru de pe Netflix care a cucerit publicul. De ce a devenit un succes

Serialul se bazează pe filmul ACAB din 2012 al regizorului și producătorului executiv Public Disorder, Stefano Sollima. ACAB a fost adaptat după cartea cu același nume scrisă de Carlo Bonini.