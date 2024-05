Serialul Netflix care a depășit toate așteptările se bazează pe o poveste reală cu „empatie toxică” și latura întunecată a oamenilor

Un nou serial a luat prin surprindere fanii Netflix! Protagonistul și creatorul producției a dezvăluit că scenariul se bazează pe o poveste reală. Chiar el a trecut prin momentele tensionate puse în ”scenă” de personaje. Urmărind episoadele, oamenii pot să afle ce înseamnă ”empatia toxică”, dar și cum putem să primim latura întunecată a persoanelor de lângă noi.

Serialul Baby Reindeer s-a bucurat de un succes neașteptat, iar surpriza a venit abia atunci când Richard Gadd, protagonistul și creatorul producției, a dezvăluit că povestea se bazează pe propria experiență. Mai mult decât atât, actorul chiar a descris momentele prin care a trecut.

Richard Gadd, scriitor și actor, a vrut să arate, prin serialul Baby Reindeer, un eșec sistemic, dar și experiența pe care a trăit-o atunci când s-a confruntat cu ”empatia toxică”, așa cum a numit-o chiar el. Creatorul serialului de pe Netflix a fost victima unui caz de hărțuire.

În producția de succes, numele lui Richard Gadd este schimbat în Donny Dunn. Povestea ăl înfățișează pe actor în timp ce este urmărit și hărțuit de o femeie mai în vârstă, Martha Scott, după ce i-a oferit o ceașcă de ceai la barul la care lucrează. Personajul hărțuitoarei este jucat de actrița britanică Jessica Gunning.

„Cred că mă zbat cu un fel de empatie toxică, iar aceasta mă face să simt pentru mulți oameni. Îmi amintesc când eram urmărit, a fost fără încetare și părea că este peste tot, și am simțit că viața mea nu funcționează în mod real.

Însă în același timp am avut aceste puseuri incredibile de durere în care îmi părea rău pentru ea. Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios.

Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a spus Gadd, la un eveniment organizat la Los Angeles, potrivit Business Insider.