Sexy-blogerița a ”năucit” masculii cu posteriorul ei jucăuș!

Carmen Grebenișan și Alina Ceușan sunt, cu siguranţă, două dintre cele mai influente şi mai apreciate vedete din online. Au devenit cunoscute „la pachet", fiind blogerițele din Cluj care ne spun ce se mai poartă în materie de piese vestimentare, dar ne dezvăluie și diferite trucuri de make-up.

Sexy-blogerița locuiește în Cluj, însă are proiecte în diferite orașe ale țării sau chiar în străinătate. Zilele trecute, blondina se afla în București, cel mai probabil cu treabă, dat fiind faptul că avea aparatul de fotografiat pe umăr.

Nemachiată, îmbrăcată cu un hanorac până în talie, colanți care îi scoteau în evidență posteriorul și încălțări cu toc, vedeta a atras imediat toate privirile și a „emis”, pe loc, un cod galben de erotism în „cartierul bogătașilor”. N-o spunem noi, vorbesc chiar imaginile pe care le-am realizat: un trecător a rămas cu privirea ațintită către zona dorsală a blogeriței. Însă ea nu a părut deranjată și a continuat să meargă. S-a oprit după câțiva metri, cel mai probabil pentru că aștepta un taxi.

S-a despărțit de iubitul milionar pentru un arab

Carmen Grebenișan este foarte discretă cu viața personală. Sursele noastre spun că ar avea şi motive bine întemeiate pentru asta. Şi-anume: în Cluj, unde şi-a petrecut anii studenţiei şi câţiva după… toată lumea ar fi știut despre ea că trăieşte o poveste de dragoste alături de un tânăr afacerist care provine dintr-o familie cu foarte mulţi bani, pe nume Sorin Tomoiagă.

După câţiva ani de relaţie, aceleaşi surse susţin că blondei i-ar fi picat cu tronc… un tânăr arab care locuieşte în Canada. Deşi ea nu şi-ar fi încheiat socotelile cu Sorin. CANCAN.RO l-a contactat pe tânărul afacerist pentru detalii suplimentare.

„Sincer, aş vrea să menţin private motivele despărţirii şi toate chestiile astea… noi am rămas în relaţii foarte bune. Eu chiar o apreciez pe Carmen pentru toată performanţa pe care o face în zona asta de vlogging. O apreciez ca persoană şi pentru felul ei de-a fi, pentru personalitate… Carmen este o persoană foarte specială şi noi am rămas în relaţii bune”, ne-a declarat Sorin Tomoiagă. (Citește AICI mai multe detalii)

Are propria afacere cu Alina Ceușan, însă continuă să facă și blogging

Alina și Carmen nu fac bani doar din promovarea altor branduri și din cadourile primite de la colaboratori, ci au și propriul business. Și-au lansat un brand de costume de baie, care a avut un succes răsunător atât în România, cât și peste hotare. (Vezi și: Imagini incendiare cu Alina Ceuşan! Cum a petrecut cea mai citită bloggeriţă din România la piscină)

„E mai dificil decât mă așteptam. Ne-am împiedicat de foarte multe chestii care ne-au tras înapoi. Am zis că avem la îndemână toată unealta asta de social media, ne va fi mult mai ușor să ne propagăm, dar ne-am lovit de alte chestii pe care le învățăm din mers. Vrem să creăm ceva mult mai mare și brandul este unul de nișă. Nu producem în «masă» și vrem să mergem foarte mult pe partea de internațional, pentru că prinde mult mai tare”, povestea Carmen pentru Libertatea.ro, completând că ea este cea care se ocupă de partea administrativă a firmei, având și cunoștințe în domeniul economic.

„Am învățat. Eu mă ocup de acte. E o treabă de birou și am învățat, pentru că în trecut am lucrat într-o recepție unde făceam registru de casă, o contabilitate minimă. Și în liceu am făcut contabilitate”, a mai spus Carmen.

