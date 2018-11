Sexy-blogerița a apărut cu fundul la vedere în ”Casa Poporului”!

A reprezentat România în Parlamentul European al Tinerilor, iar acum este una dintre cele mai cunoscute blogerițe din România. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Superba brunetă a atras privirile tuturor la Gala Elle Style Awards 2018, când a apărut cu posteriorul la vedere, în ”Casa Poporului”! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile incendiare.

Revista Elle a aniversat 21 de ani și a strâns, marți seară, cele mai cunoscute personalități ale modei și vieții artistice din România. În cadrul galei, la care au participat designeri, vedete, modele și colaboratori ai publicației, au fost decernate 11 premii.

La Elle Style Awards 2018 a luat parte și Cristina Belciu, una dintre cele mai cunoscute blogerițe din România. Superba brunetă a ales o rochie elegantă, extrem de sexy, care i-a scos în evidență formele de nota 10. Cei prezenți la eveniment au putut-o admira pe tânără în toată splendoarea.

A ales o rochie unică, de colecție!

Mai ales că rochia pe care a purtat-o era "decupată" în dreptul… posteriorului! Spre deliciul masculilor care s-au aflat pe holul "Casei Poporului". Cristina Belciu nu a avut niciun fel de inhibiții, ba dimpotrivă! S-a plimbat cu posteriorul la vedere printre invitați și a stârnit, mai mult ca sigur, invidie în rândul celorlalte dive care au luat parte la eveniment.

Sexy-blogerița care a reprezentat România în Parlamentul European al Tinerilor a făcut, pur și simplu, spectacol la Elle Style Awards 2018, iar fotoreporterii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, au fost pe fază și vă prezintă, în exclusivitate, imaginile cu superba Cristina Belciu.

Cel mai probabil, Cristina s-a pregătit cu mult timp înainte pentru gală, iar unul dintre scopurile ei a fost să iasă în evidență la "Casa Poporului". Lucru pe care, fără doar și poate, l-a reușit, grație rochiei de colecție pe care a ales-o la evenimentul care a premiat cele mai sonore nume din industria fashion & style.

Cine este Cristina Belciu

Cristina Belciu este din Moinești și, în prezent, este studentă în anul III la Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Litere a Universității din București. În paralel, este și blogger de îmbrăcăminte și chiar model. Se mai ocupă și de styling, adică de imaginea unor oameni care plătesc pentru așa ceva.

“Fac articole despre îmbrăcăminte, despre mine… Eu îmi fac ținutele, iar de poze se ocupă prietenul meu. Totul a început ca un hobby din care am început să câștig bani. A ajuns ca un job, doar că nu se simte așa pentru că fac ce-mi place. De cele mai multe ori brandurile mă caută, îmi propun colaborarea, eu aleg de la ei ce mi se potrivește… după care eu îmi fac ținutele, le compun, gândesc conceptul, fac pozele, le editez, scriu articolul”, a povestit Cristina Belciu pentru desteptarea.ro.

În trecut, Cristina Belciu a reprezentat România în Parlamentul European al Tinerilor. "În timpul liceului am fost delegat la Parlamentul European al Tineretului. Am mers la câteva ședințe de acest gen, am fost și la mare, unde a avut loc o reuniune în care am stabilit miniproiecte de mediu, de sănătate… Când am fost aleasă, am dat un fel de test online. Eram încă în clasa a VIII-a și eram cea mai tânără de la noi din zonă. Dar a fost demult", a mai spus Cristina Belciu.