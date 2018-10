Ea este ”bomba nucleară” din Ploiești care l-a înnebunit pe faimosul Jason Derulo! Ce mesaj privat i-a trimis de ziua ei + invitația făcută în weekend

Jason Derulo a ochit în vară, la NUBA Mamaia, o superbă româncă, pe care i s-a ”pus pata”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, super-imagini cu ”bomba nucleară” din Ploiești care l-a înnebunit pe faimosul cântăreț. Acesta i-a trimis un mesaj privat de ziua ei și a invitat-o, în weekend-ul trecut, în Serbia, unde a avut concert. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Reprezentația lui Jason Derulo de la Nuba Mamaia, care a avut loc în august, a fost una de zile mari! Cei aflați în club au gustat din plin ritmurile cântărețului și s-au dezlănțuit pe ringul de dans. Fabuloasă a fost prezența artistului și la “after party”. După concert, celebrul cântăreț a petrecut alături de șase tinere superbe, una și una (TOATĂ POVESTEA AICI).

La masa lui Jason Derulo ar fi trebuit să fie prezentă încă o frumusețe autohtonă. O brunetă de nota 10, care își spune Marinova pe contul personal de socializare.

Conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, frumoasa româncă nu a putut lua parte la “after party” din motive personale. Spre dezamăgirea profundă a mega-starului american. Care nu a uitat-o nici la patru luni de la concertul pe care l-a susținut în țara noastră.

Mesaj superb cu ocazia zilei de naștere!

Jason Derulo a ales să păstreze legătura cu Marinova, cu care a dezvoltat, mai ales în decursul ultimelor săptămâni, o relație de amiciție sinceră. Cei doi s-au cunoscut la NUBA Mamaia, în vară, când artistul a susținut un concert de-a dreptul fabulos. Impresarul cântărețului a invitat-o pe superba brunetă la masa unde se afla vedeta și, ulterior, la "after party". S-au văzut doar preț de câteva minute.

Timp suficient pentru ca starul american să fie „înnebunit” de superba româncă. Cu care ține, constant, legătura. Jason Derulo este foarte atent, dovadă în acest sens fiind mesajul pe care i l-a transmis Marinovei, când bruneta și-a aniversat ziua de naștere.

“Marinova, vreau să îți urez «La mulți ani», draga mea. Sunt Jason Derulo și stiu că anul acesta va fi cel mai special pe care l-ai avut vreodată. La mulți ani și abia aștept să ne vedem!”, este mesajul transmis de Jason Derulo pentru ”bomba nucleară” originară din Ploiești.

Jason Derulo nu s-a limitat, însă, doar la a-i trimite Marinovei mesaje private. Faimosul artist a invitat-o, potrivit surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, pe frumoasa româncă inclusiv la cel mai recent concert pe care l-a susținut, în weekend-ul trecut, în Serbia. Doar că bruneta nu a putut ajunge, din nou, din motive personale. Poate data viitoare!

Cert este că Jason Derulo a rămas impresionat de frumusețile pe care le-a întâlnit când a susținut, în vară, concertul la NUBA Mamaia. În special de Marinova. Pe care regretă profund că nu a avut-o alături de el la "after party". Mega-starul american a ținut, totuși, legătura cu superba brunetă, iar cei doi au, în clipa de față, o relație de prietenie.

Cine este Jason Derulo

Născut pe 21 septembrie 1989, Jason Derulo este un cântăreț, compozitor și dansator american. S-a născut în Miami, Florida, din părinți haitieni. Cântă de la vârsta de cinci ani și a lansat prima lui melodie, “Crush on You”, la opt ani. Și-a petrecut tinerețea studiind operă, teatru și balet. A studiat la Dillard Center for the Arts din Fort Lauderdale și a absolvit American Musical and Dramatic Academy din New York.

Jason Derulo a scris piese pentru artiști precum Diddy, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie și Lil Mama. De la 16 ani, a dorit să devină cântăreț solo. După ce a mers la școli de arte interpretative și și-a finisat talentul de dansator și cântăreț, a câștigat marele premiu al emisiunii TV Showtime at the Apollo. A fost descoperit de producătorul de muzică J. R. Rotem, care a semnat cu casa lui de discuri Beluga Heights Records și Warner Bros Records.

Cariera muzicală a lui Jason Derulo a început în 2007 când a cântat pe melodia lui Birdman, „Bossy”, care a apărut pe albumul lui, 5*Stunna.

Pe 4 august 2009, și-a lansat melodia de debut “Whatcha Say”. Cântecul a intrat în Billboard Hot 100 pe locul 54 și a ajuns pe locul 1 în noiembrie 2009. Ulterior, Jason Derulo a început munca la abumul său de debut. A lansat al doilea single de pe album „In My Head”, pe 8 decembrie 2009. A intrat pe locul 63 în Billboard Hot 100 și ajuns pe 9 până acum.

În România, hit-urile lui au ajuns abia în 2013 și au răsunat la radiouri și pe posturile TV, întrecând în topurile ascultătorilor mulți artiști autohtoni, cum ar fi Delia, Amna, Smiley, Conect-R sau Andra. Prima sa melodie de succes a fost “Stupid love”.