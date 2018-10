Sexy-judecătoarea îl consolează pe antrenorul demis al Rapidului!

E șomer, dar nu se plânge! (Super oferta de angajare) După despărțirea de Rapid, Constantin Schumacher este consolat de iubita sa, o brunetă super-sexy, judecătoare în Pitești. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu fostul antrenor al giuleștenilor și partenera sa.

În urmă cu o săptămână, Constantin Schumacher și-a reziliat, amiabil, contractul cu Rapid, la solicitarea conducătorilor din Grant. A fost înlocuit cu Daniel Pancu, iar ex-tehnicianul alb-vișiniilor așteaptă, în prezent, oferte. Până atunci, antrenorul care a promovat gruparea din Grant se relaxează în compania iubitei sale.

(NU RATA: SCHUMACHER ȘI-A „TRAS” GRĂDINIȚĂ DE 400.000 DE EURO)

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-a întâlnit pe cei doi la un restaurant de lux din Herăstrău. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Au ajuns la local în jurul prânzului și s-au așezat la o masă retrasă. Și-au comandat de mâncare și au discutat despre viitor. Constantin Schumacher a părut puțin abătut, semn că despărțirea de Rapid a lăsat urme. Are, însă, alături un sprijin de nădejde.

(VEZI AICI: CELEBRUL FOTBALIST A ”TĂBĂRÂT” PE SOȚIE ÎNTR-UN HYPERMARKET… AVEM IMAGINILE NECENZURATE!)

În persoana iubitei sale, Carmina, de profesie judecător, în Pitești. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șase luni, iar relația lor se află pe drumul cel bun. Se înțeleg de minune și nu este exclus ca, în viitor, Constantin Schumacher să ajungă, din nou, în fața altarului. Ex-antrenorul Rapidului a mai trecut printr-un mariaj, însă a divorțat în urmă cu mai mult timp. (Cât câștigi dacă faci videochat?)

Așa cum se poate observa din imagini, Carmina este o tânără super-sexy. Astfel că putem susține, fără să exagerăm, că “Schumi” nu are niciun motiv să se plângă, chiar dacă este șomer.

“Da, este iubita mea! Suntem împreună de jumătate de an, avem o relație și totul decurge OK. Nu am niciun motiv să mă ascund”, ne-a declarat, deschis, Constantin Schumacher.

Forțat să plece după o singură înfrângere!

Rapid a deschis să-l schimbe pe Constantin Schumacher după eliminarea din Cupa României, suferită în fața celor de la Turnu Măgurele, scor 0-2. Asta în condițiile în care giuleștenii au promovat fără emoții în Liga a 3-a, cu el pe bancă. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

“Schumi” are 49 de meciuri oficiale ca antrenor al Rapidului, din iulie 2017, dintre care trei remize și o înfrângere, în Cupă. Mai avea contract cu alb-vișiniii până în 2021.

(VEZI AICI: CEL MAI „SĂLBATIC” FUNDULEȚ DIN LIGA 1! CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ NEVASTA UNUI FOST FOTBALIST DE LA DINAMO ȘI RAPID!)

”Am discutat cu acţionarul principal al echipei, Victor Angelescu. Poate că e mult spus discutat, să nu se înţeleagă că am negociat plecarea pentru că nici nu aveam ce să negociem. În două minute am închis totul. Eu eram în obiectiv, puteam rămâne liniştit la echipă dacă ţineam de scaun.

L-am întrebat: «Ce doreşti?» Şi mi-a spus că vrea ca echipa să joace altceva şi să schimbe antrenorul. Nu conta că la Făurei am jucat cu cinci fotbalişti noi faţă de sezonul trecut, că unul dintre ei era un puşti născut în 2001, care a debutat, că am patru jucători accidentaţi … Important e ca Rapidul să meargă mai departe, cu Schumacher sau cu altcineva.

Am fost schimbat acum, dar eu de mai multă vreme am simţit că lucrurile nu sunt aşa cum trebuie. Corect, am avut condiţii de pregătire, dar o echipă are forţă dacă toată lumea trage în aceeaşi direcţie. Probabil că nu le-a plăcut felul meu de a fi, direct. Ăsta sunt”, a spus Constantin Schumacher după ce s-a despărțit de Rapid.