Haker-ul a lovit-o și pe Lavinia Tîrzianu! Mai întâi i-a furat contul de Instagram. Au urmat Facebook și adresa de mail. Apoi a venit mesajul: ”dă-mi bani și-ți recuperezi totul!” Sexy-prezentatoarea de la RXF nu s-a ”îndoit”. Nu i-a dat niciun ban, deși omul începuse să negocieze. Lavinia a apelat la cunoștințe și a găsit IT-istul potrivit, care a rezolvat, imediat, problema. Același care o scosese din belea, în urmă cu mai mulți ani, pe Bianca Drăgușanu. CANCAN.RO are povestea, în exclusivitate.

Fostă prezentatoare la Etno TV, acum, la galele RXF, Lavinia Tîrzianu a ajuns pe mâna unui haker. Conturile de pe rețelele de socializare i-au fost furate, ba și adresa de mail. A primit un mesaj, care figura că ar fi de la un bun prieten, nimic mai fals, iar Lavinia a accesat linkul. Se vorbea de mulți bani acolo, iar tentația a împins-o să dea click! Atât i-a trebuit! S-a trezit că nu mai are pic de control pe Insta. Apoi, au picat, pe rând, celelalte.

Lavinia Târzianu a fost salvată de IT-istul Biancăi Drăgușanu

La scurt timp, a fost contactată, în limba engleză, de spărgătorul de conturi. 300 de euro a fost cerința lui pentru a-i înapoia ”averea” de pe rețelele de socializare. Colega de platou a lui Pitbull Atodiresei nu a greșit, de data aceasta. Nu i-a dat nimic, deși prețul scăzuse la 100 de euro.

Povestea curge, acum, chiar din gura păgubitei. ”Am constatat că mi-au fost furate conturile. Insta, primul, apoi Facebook și mailul. Totul a plecat de la un mesaj pe Insta, un pont bun de la un prieten. De fapt, nu era prietenul, ci hakerul ascuns. Am deschis linkul pe care mi l-a trimis și gata. Am pierdut tot. Apoi, mi-a cerut bani, nu i-am dat”, dezvăluie Lavinia Tîrzianu, pentru CANCAN.RO.

Un prieten i-a recomandat un specialist, un IT-ist foarte bun, pe nume Asaf. Nimeni altul decât turcul care a salvat-o și pe Bianca Drăgușanu în urmă cu doi ani, atunci când a întâmpinat aceeași problemă. Iar specialistul, care se ocupă și de site-urile RXF, i-a deblocat, cât ai zice pește, conturile.

”Nu sunt singura persoană căreia i s-a întâmplat asta. Și mă refer la ultima perioadă. Am colegi, prieteni cărora li s-au furat conturile, ar trebui tras un semnal de alarmă. Eu m-am cam panicat când am văzut ce mi s-a întâmplat. Toate pozele mele de pe unde am fost și pe care le-am postat, cu soțul, cu copiii… Dar am ieșit bine, până la urmă”, a mai spus Lavinia Tîrzianu.

