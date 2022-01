Șfaițer lasă Sepsi pentru Poli Iași!

Cornel Șfaițer, părintele spiritual al FC Botoșani și cel care a făcut din Sepsi OSK Sf. Gheorghe, un club 100% profesionist în Liga 1, a fost instalat ieri în fruntea Consiliului Director al Politehnicii Iași.

La oficializarea evenimentului au fost prezenți și primarul și viceprimarul Iașului, Mihai Chirica, respectiv Daniel Juravle. În fața mass-media, Șfaițer, care a renunțat la postul de manager al Sepsi Sfântu Gheorghe pentru a prelua conducerea clubului din Copou, a spus că a ales să facă acest pas datorită afinității față de Poli.

„Sufletul m-a convins. Am avut întotdeauna o afinitate față de Iași, Capitala Moldovei, unde am făcut și armata. Știu tot istoricul Politehnicii. Veneam pentru a-i urmări pe Simionaș, frații Romilă, Costea, am fost la barajul de la Brașov, din 1995, când Poli a promovat, promovarea din Liga a III-a, cu un stadion plin cu Vasluiul, am urmărit cu drag perioada regretatului Ionuț Popa, care pune mâna pe lopată pentru a deszăpezi terenul, cu ultimul golgeter, Andrei Cristea. În plus, distanța față de Sfântu Gheorghe era foarte mare, Iașul e mult mai aproape de Botoșani, unde locuiesc”, și-a început Șfaițer discursul.

În continuare, părintele spiritual al FC Botoșani a expus obiectivele imiediat următoare la gruparea din Copou.

„Un obiectiv principal este echilibrarea financiară a clubului, ale cărui cifre la cunosc. Mă voi întâlni cu membrii Comisiei pentru Sport și Tineret a Consiliului Local Iași, pentru a continua susținerea financiară a clubului din bani publici. Totodată, voi încerca să atrag bani privați la club. Contractul de sponsorizare numărul 1 va fi semnat de una din firmele mele. Puțin de la mai mulți e principiul pe care voi merge. Eu nu voi lua nimic de la club, voi aduce”, a afirmat Șfaițer.

În plan sportiv, omul de afaceri botoșănean a spus că nu concepe să nu aducă echipa din Capitala Moldovei pe prima scenă a fotbalului românesc din sezonul viitor.

„Anul acesta va fi pentru menținere în Liga a II-a. Costel Enache va rămâne antrenor, a lucrat în condiții extrem de grele. Promovarea o vom ataca în sezonul viitor. Nu va fi ușor, Liga a II-a e complicată, eu nu sunt Mesia, însă sunt optimist că putem atinge obiectivele. Vom pune accent pe români, străinii vor trebui să facă diferența. Vom revigora activitatea juvenilă, trebuie să producem jucători și să vindem”, a conchis Șfaițer.