Sfârșit tragic pentru Mihaela, o tânără de 24 de ani. S-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc, după ce a lăsat un bilet de ADIO

Marți, 16 aprilie 2024, Cheptene Mihaela s-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc din Chișinău. Înainte de a se sinucide, tânăra de 24 de ani a scris un mesaj de adio pe pagina sa personală de Facebook.

Moarte tragică pentru o tânără de 24 de ani din Chișinău. Într-un moment de disperare, Mihaela a decis să-și pună capăt zilelor și s-a aruncat de la etajul 15 al blocului în care locuia. Descoperirea macabră a avut loc în seara zilei de marți, 16 aprilie 2024, de către un trecător. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj al poliției din cadrul Direcției de poliție a municipiului Chișinău, însă nu s-a mai putut face nimic pentru viața tinerei.

„În cadrul documentării s-a stabilit identitatea tinerei, aceasta s-a dovedit a fi în vârstă de 24 de ani. S-a aruncat în gol de la etajul 15 al blocului, iar la examinarea de către medicul legist urme de violență nu au fost depistate decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Pe caz a fost inițiată o anchetă în stabilirea tuturor circumstanțelor și ce a făcut-o pe tânără să recurgă la așa gest”, a declarat ofițera de presă a Direcției de poliție a municipiului Chișinău, Natalia Stati.

Citește și: SINUCIDERE ÎN BUCUREȘTI. UN BĂRBAT S-A ARUNCAT DE LA ETAJUL 5, PE ȘOSEAUA MIHAI BRAVU

Mihaela s-a aruncat de la etajul 15 al unui bloc

Înainte de a-și încheia socotelile cu viața, Mihaela a publicat pe Facebook un mesaj de adio. Tânăra de 24 de ani și-a cerut iertare față de toți cei pe care i-a supărat vreodată, dar și pentru faptul că nu se regăsește în această societate. Cu ultimele puteri, Mihaela a mărturisit că nu este nimeni vinovat pentru gestul pe care urmează să-l facă, starea ei emoțională contribuind cel mai mult în decizia de a-și pune capăt zilelor.

„Să mă iertați pentru tot, toate. Nu am fost perfectă deloc, am supărat mulți oameni chiar pe care au ținut la mine cu adevărat sau poate și m-au iubit! Îmi cer iertare de la toți oamenii care m-au ajutat mă rog de mă iertați. Pentru că am devenit un parazit al societății cheltui bani și nimic nu fac. Îmi dau seama că fac un păcat foarte mare. Vă rog mult nu învinuiți pe nimeni, eu sunt vinovată pentru psihica mea. Mă doare tot”, a fost mesajul scris de tânără pe pagina sa de Facebook.

Citește și: BREAKING NEWS. SINUCIDERE ȘOCANTĂ ÎN LUMEA BUNĂ A CAPITALEI. MILIONARUL S-A GAZAT CU FUM DE LA GRĂTAR ÎN BAIA VILEI DIN PIPERA!