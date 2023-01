Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia a fost strangulată de un senegalez în propria casă

Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania! Femeia a fost ucisă cu sânge rece de un tânăr în vârstă de 30 de ani. Anchetatorii au descoperit ce relație aveau, de fapt, cei doi, dar și ce a avut de declarat barbatul de origine senegaleză.

Crima a avut loc duminică, 8 ianuarie 2023, în orașul Roquetas de Mar din Spania. Românca în vârstă de 44 de ani a fost strangulată de senegalez după ce ar fi întreținut relații intime. Tragedia s-a produs la domiciliul româncei.

Fiul româncei ucise se afla în camera alăturată

Fără să ezite, senegalezul și-a recunoscut fapta și a spus că a ucis-o pe femeie prin strangulare imediat după ce au întreținut relații sexuale. Totodată, bărbatul nu este la prima abatere și nu este străin autorităților din Spania. Senegalezul are antecedente, acesta fiind în evidențele autorităților din cauza altor violențe asupra femeilor.

Românca era stabilită în Spania, de mai mulți ani, alături de fiul ei, Ionuț. În momentul tragediei acesta se afla în camera alăturată și dormea, moment în care a fost trezit de strigătul mamei lui. El a fost cel care a alertat autoritățile, însă nu a putut face nimic pentru viața femeii.

“Era în jur de ora cinci dimineața. Am auzit-o pe mama mea strigând și am încercat să ies. Ucigașul încuiase ușa ca să nu pot intra. Am chemat Garda Civilă care a trebuit să spargă ușa de la intrare pentru a putea intra și a-l aresta“, a explicat el în declarații pentru agenția EFE.

Trupul femeii a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Almeria, iar ancheta continuă și urmează să se stabilească împrejurările în care a avut loc crima.

