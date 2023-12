Sfâşietor! Tatăl unei fete care a murit în incendiul de la Ferma Dacilor nu ştia că fiica sa e acolo. Cum a aflat

Tatăl unei tinerei care a murit în incendiul de la Ferma Dacilor susține că nu știa de prezența fiicei sale la pensiunea din Prahova. După mai multe ore de audieri, bărbatul a făcut o serie de declarații dureroase.

Incendiul violent de la pensiunea Ferma Dacilor, din județul Prahova, s-a petrecut în dimineața zilei de 26 decembrie 2023. Panica a pus stăpânire pe turiștii în a doua zi de Crăciun, mai exact, în jurul orei 05:45, într-una dintre cabanele construite din lemn, cu 5 camere la parter și 6 la etaj. În incintă se aflau 22 de persoane cazate. Potrivit ISU Prahova, în acest moment au fost identificate 7 persoane carbonizate, iar o altă persoană este căutată și acum. Printre victime se află și unul dintre copiii (9 ani) patronului fermei.

Una dintre victime este și fiica unui bărbat care nu știa de prezența tinerei la Ferma Dacilor. Bărbatul a fost anunțat de soția lui în ziua tragediei, când s-a constatat că fata nu mai răspundea la telefon. După ce a ieșit din sediul poliției din Mizil, acolo unde a fost audiat, tatăl tinerei a făcut primele declarații. Cadavrul carbonizat al fetei urmează să fie identificat în urma analizelor ADN.

„Noi nu ne așteptam la așa ceva. Noi nu știam de posibilitatea de petrecere a timpului liber al fetei în locația respectivă. Sunt tatăl unei fete decedate. Am dat declarație (la poliție, n.r.) dacă știm mai multe – ce s-a întâmplat în timpul nopții sau dimineții. Eu am fost sunat de soție la prânz, că nu mai răspunde fata și să venim încoace, că e posibil să fie printre victime. Din ce am înțeles este, dar nu știm ce cadavru au scos, asta în funcție de ADN”, a declarat bărbatul pentru Digi24.