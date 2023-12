Mărturia unei femei care a fost cazată la Ferma Dacilor. „Am auzit sirene și bătăi în ușă”

Apar noi detalii în cazul incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova. Unul din supraviețuitorii tragediei a povestit clipele de groază prin care au trecut cei cazați la pensiune. Potrivit ISU Prahova, 6 persoane au murit carbonizate, printre care și un copil. Cele mai multe victime sunt tinerei sub 22 de ani.

Marți, 26 decembrie 2023, în jurul orei 05:45 un incendiu violent a pornit la Ferma Dacilor din județul Prahova. La fața locului s-au deplasat peste 80 de pompieri pentru a stinge focul. În clădire se aflau 22 de persoane, dintre care 12 persoane au ieșit din incintă la timp, 2 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza arsurilor de pe corp, 2 persoane au fost extrase decedate și alte 6 persoane au fost găsite carbonizate. Potrivit ISU Prahova, pensiunea construită din lemn, cu 5 camere la parter și 6 la etaj, nu ar fi avut autorizație de securitate la incendiu.

Declarațiile unui supraviețuitor cazat la Ferma Dacilor

Mariana Pandele, femeia care a fost cazată la Ferma Dacilor, a povestit clipele de groază prin care a trecut. Supraviețuitoarea a fost cazată în căsuțele construite paralel cu incinta principală unde a avut loc incendiul.

”Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sărbătoarea de Crăciun și am stat împreună cu grupul de prieteni la masa de sărbătoare. Noi am fost cazați la căsuțele de jos, care erau în paralel cu clădirea principală unde s-a întâmplat incendiul. Către dimineață, între 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene, dar în același timp am auzit și bătând la ușă. V-am spus, eram cu un grup de prieteni, și a sunat la noi un prieten și a spus că arde pensiunea.Am ieșit și am văzut un foc extins. Cred că era de-a lungul întregii pensiuni. După aceea, a venit soția prietenului nostru și a zis că a venit o doamnă cu un copil și a rugat-o să țină copilul că vrea să se ducă să-l salveze și pe celălalt copil. (…) Am auzit că au fost anumiți turiști care au fost mutați din clădirea principală în alte căsuțe”, a spus Mariana Pandele, supraviețuitor al incendiului de la Ferma Dacilor, pentru Antena 3 CNN.

Ce spun experții despre nenorocirea de la Ferma Dacilor

Tudorel Butoi, expert criminalist, susține că incendiul devastator de la Ferma Dacilor ar fi fost pus intenționat de către o mână criminală. Deși este o ipoteză personală, bărbatul nu exclude varianta ca la mijloc să fi fost vorba despre anumite conflicte pe datorii neonorate sau pe alte probleme din zona de activitatea a afacerii respective.