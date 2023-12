Shaquille O’Neal vine în România! Celebrul baschetbalist american va pune muzică la Electric Castle

Legendarul baschetbalist Shaquille O’Neal vine în România. Sportivul a bătut palma cu organizatorii festivalului Electric Castle din 2024.

Shaquille O’Neal, cvadruplul campion din banchetul american NBA – cel mai bun jucător al sezonului 1999-2000 – va fi prezent la cea de-a 10 ediție a festivalului Electric Castle. Deși și-a construit o carieră impresionantă în industria sportului, după retragerea din baschet, Shaquille și-a îndreptat atenția către diverse domenii: antreprenoriat, actorie, analiză sportivă și marea către sa pasiune: muzica.

Legendarul baschetbalist Shaquille O’Neal – Dj Diesel- va mixa la Electric Castle

Recent, reprezentanții festivalului Electric Castle – de la castelul Banffy din Bonțida, la 30 de km de Cluj Napoca – au făcut public lista artiștilor care vor fi prezenți la cea de-a 10 ediție a evenimentului în perioada 17-21 iulie 2024. Pe lângă Shaquille O’Neal, cunoscut cu numele de scenă Dj Diesel, lista artiștilor care vor participa la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din Europa este completată și de: Chase and Status, Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleafor Mods, Massive Attack, Bring me the Horizon și Queens of the Stone Age.

După o carieră de 19 ani în baschetul american, sportivul Dj ocupă funcția de analist al NBA pentru Turner Network Television. Pe lângă marea sa pasiune, Shaquille O’Neal a mai cochetat și cu actoria. Baschetbalistul a jucat în câteva filme la începutul anilor 2000 printre care: Scary Movie 4 – 2006, The House Bunny – 2008, Jack and Jill – 2011, Thunderstruck – 2012, Grown Ups 2 -2013, Uncle Drew – 2018 și What Men Want – 2019.

Shaquille O’Neal este deținătorul a patru titluri de campion, trei premii de MVP al finalei și un premiu al sezonului regulat, dar și 15 prezențe în All-Star Game.

