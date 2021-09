Sheila, dezvăluiri despre sarcină. Ce nu are voie să facă soţia lui Bogdan Ionescu: „La început a fost mai greu”

Bogdan Ionescu are o relaţie fericită cu Sheila, femeia care îl va face din nou tătic. Bărbatul are deja are doi copii din căsnicia cu fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Familia fostului soţ al Elenei Băsescu se va mări cu încă o fetiţă.

Bogdan Ionescu şi Elena Băsescu au divorţat în 2016. În viaţa bărbatului a apărut Sheila, o blondă extrem de sexy de care fostul ginere a lui Traian Băsescu s-a îndrăgostit iremediabil.

Sheila, dezvăluiri despre sarcină

În cadrul unui interviu recent, Sheila a povestit cum au decus primele luni de sarcină. Se pare că viitoarea mămică a avut parte de o perioadă mai grea. Medicii i-au dat un tratament strict, iar pentru că l-a urmat întocmai starea sa de sănătate este în prezent mult mai bună.

Doctorii i-au interzis să mai facă sport, însă Sheila se declară o norocoasă pentru că în cele cinci luni de sarcină, silueta ei nu a suferit prea mult.

”La început a fost mai greu. A fost greu, medicii mi-au interzis să fac sport. Am ales să merg mult pe jos. Însă nu m-am îngrășat foarte mult, am cinci luni, dar încă încap în toate hainele. Micuța este prioritatea mea”, a spus Sheila la Antena Stars.

Cât despre modul în care va naște soția lui Bogdan Ionescu spune că, la recomandarea medicilor, va face cezariană. Totodată, soţia lui Syda a mărturisit că deocamdată nu a dat iama în magazinele pentru copii deoarece mai are câteva luni la dispoziţie să pună totul la punct.

Sheila va naşte după jumătatea lunii ianuarie.

”O să nasc prin cezariană, în ianuarie, o să fie Vărsător. Nu sunt superstițioasă, dar nici nu am ales deja scutece și hăinuțe, este timp”, a mai adăugat soția lui Bogdan Ionescu.

