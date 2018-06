Show de zile mari făcut pe plajă de Lavinia Pîrva! ”Atunci, se va întâmpla!”

Ipostaze incendiare cu Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Junior! Vedeta a fost fotografiată la plajă, iar apoi chia rea le-a pus pe Instagram.

”Cred ca, daca doi oameni trebuie sa se intalneasca, daca este menit sa fie impreuna, atunci asa se va intampla. (…) Daca e vorba despre casnicia mea, sa stii ca nu m-as fi gandit niciodata. Eu, de fapt, am si o vorba: daca vrei sa-l faci pe Dumnezeu sa rada, povesteste-i despre ce vei face tu in viitor. Niciodata nu am stat sa programez.

Multa lume ma intreaba cand voi face un copil. Eu nu stiu, nu programez. Lasă sa vina lucrurile firesc, sa vina de la Dumnezeu pentru ca eu cred ca, daca e dat sa vina ceva, va veni”, a spus Lavinia Pirva.