Şi-a ascuns relaţia la început, dar acum… CRBL are planuri mari alături de Olga Guțanu: „Încercăm, luptăm, muncim amândoi”

CRBL a trecut în 2024 printr-un divorț de mama fiicei sale, ruptură care s-a întâmplat în prima parte a anului, iar ulterior, acesta și-a găsit fericirea în brațele unul model, Olga Guțanu, originară din Republica Moldova. Paparazzii CANCAN au surprins în luna mai primele imagini cu artistul și noua femeie din viața lui. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Eduard Andreianu a dat lucrurile pe față vorbindu-ne despre blefaroplastie, intervenția de ordin estetic prin care a trecut, dar și despre relația cu Olga Guțanu, alături de care a bifat aseară primul eveniment monden.

CRBL și iubita lui mai tânără cu 23 de ani și-au făcut apariția, vineri seara, la inaugurarea unei clinici de frumusețe situată în zona Floreasca. Cu această ocazie, artistul a făcut declarații despre partenera sa de viață, dar și despre planurile legate de carieră.

CRBL: “Se pare că mă vindec foarte repede și foarte bine. Vânătăile se duc, umflăturile se minimalizează”

CANCAN.RO: Ce faci? Oficial îți merge bine.

CRBL: Oficial îmi merge bine, evident. Este replica mea și în continuare cred în ea.

CANCAN.RO: Recent ai trecut printr-o intervenție de ordin estetic. De ce ai tot amânat-o? Ți-a fost teamă, frică?

CRBL: Sunt bine după această intervenție. Am avut teamă, chiar și frică, am avut și emoții: să fac, să nu fac. Am trecut și prin filtrul judecății oamenilor, dar așa puțin. Nu prea aplec eu urechea la părerea lor. Dar am filtrat-o și pe asta și na, după atâția ani de zile, acum a venit momentul. Just like that. Am zis: da, acum o fac.

Citește și: Cum și-au făcut apariția CRBL și iubita tinerică la un eveniment public. Olga Guțanu a atras toate privirile!

CANCAN.RO: De când a început să te deranjeze problema?

CRBL: Mă deranjează de foarte mulți ani de zile, pentru că eu o am de mic. Dacă cineva dă un scroll înapoi pe la trupa Simplu în 2000 -2002, o să vedeți că și acolo am aceste pungi de grăsime și această formă a ochiului de mic copil. Cu trecerea timpului s-au agravat și văzându-l pe tata în ce formă se duce și mai târziu, am zis: bă, nu e ok. Dacă totuși există tehnologia, se întâmplă lucruri, se poate face această ajustare, hai s-o fac!

CANCAN.RO: Cum a fost intervenția?

CRBL: Am venit la domnul doctor, am făcut programările. Am fost la operație, m-a pus pe pat, am stat vreo două ore jumate, n-am simțit nimic. Gata, pa, acasă. Eu deja am 9 zile, se pare că mă vindec foarte repede și foarte bine. Vânătăile se duc, umflăturile se minimalizează. Deci sunt bine, acum să vedem efectul final.

CRBL: “Se pare că pentru unii oameni e mai importantă diferența de vârstă decât omul, sentimentele”

CANCAN.RO: În seara asta nu ai venit singur. Cum ai pregătit-o pe Olga pentru primul eveniment la care participați împreună?

CRBL: Nu am pregătit nimic, nici ea nu s-a pregătit, nici eu nu m-am pregătit. Am știut că este un eveniment la clinică, dar nu l-am văzut ca pe un eveniment monden, n-am premeditat absolut nimic. Am venit pur și simplu pentru doamna doctor și ne-am trezit așa aici. Ok, mergem mai departe, let’s go, poate așa o să ne mai lase în pace unii, alții. Așa a fost să fie. N-a fost nimic programat.

CANCAN.RO: Olga cum s-a adaptat la viața ta? Nu era obișnuită să fie paparazzii pe urmele ei.

CRBL: Nu s-a adaptat. Este evident că Olga nu s-a adaptat. Încercăm, luptăm, muncim amândoi în direcția asta, pentru că nu e ușor când vii din exterior și intri în asta. Bine, ea nu este chiar din exterior, ea fiind model și fiind totuși pe o scenă, știe cum funcționează treaba asta, dar nu știe cum funcționează partea asta de showbiz, de paparazzii, de televiziuni, de interviuri și așa mai departe. Nu e ușor, e destul de greu, dar mergem înainte.

CANCAN.RO: Cum v-ați cunoscut?

CRBL: O să povestim la un moment dat, cred, sper despre cum ne-am cunoscut și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Dar e o poveste foarte frumoasă și o să vină momentul să o povestesc la un moment dat și abia atunci mulți poate vor spune: “aaaa”, păi aaa, că n-ați fost lângă noi.

CANCAN.RO: Nu crezi că dacă ai fi ieșit de la început să îți asumi relația, ar fi fost mai simplu? Poate nu ar fi fost atâtea comentarii, fiecare să își dea cu părerea despre viața ta.

CRBL: Eu trăiesc fiecare moment. Nu am de unde să știu ce formă are relația, mai ales în fază incipientă. Și atunci cum să ies să oficializez o relație, că nici măcar nu știu eu ce fel de relație este.

CANCAN.RO: Da, dar acum ați depășit momentul acela.

CRBL: Păi am depășit momentul ăla într-adevăr, doar că l-am depășit și cu răutăți,și cu greutăți. Și acum sunt multe lucruri care sunt urâte rămase acolo, care în continuare sunt scrise în fruntea noastră.

CANCAN.RO: Ce te-a durut cel mai tare?

CRBL: Toate minciunile de rigoare legate atât de divorț cât și de relația mea cu Olga, în care toată lumea pune preț pe cifre. Foarte bine, dacă asta vă interesează cel mai mult! Foarte bine, nu mă interesează! Se pare că pentru unii oameni e mai importantă diferența de vârstă decât omul, sentimentele.

Iubita lui CRBL locuiește în București și este la master

CANCAN.RO: Olga este din Republica Moldova. Face multe drumuri având joburi și aici și acolo.

CRBL: Olga stă în București. Este la facultate, la master aici și are într-adevăr foarte multe joburi cu plecări și na, eu în direcția asta, ea direcția asta, ne echilibrăm.

CANCAN.RO: Ce studiază Olga, pentru ce se pregătește?

CRBL: E la master pe management, pe marketing, este în al doilea an. Nici ea nu este foarte hotărâtă ce vrea să facă mai departe.

CANCAN.RO: Poate veți colabora pe zona asta de management.

CRBL: Bărbosul o să știe ce o să facem împreună, dacă facem ceva împreună sau fiecare merge pe drumul lui.Habar n-am.

CRBL: “E frumos ce se întâmplă și nu cred că eu o să fiu ăla care va decide așa ceva”

CANCAN.RO: Știu că e prea devreme să te întreb, relația este la început. Totuși te întreb la modul general: te gândești să te recăsătorești la un moment dat?

CRBL: Nici măcar gândul ăsta n-am cum să-l am deocamdată, pentru că e bine, e frumos ce se întâmplă și nu cred că eu o să fiu ăla care va decide așa ceva. Eu o să decid în funcție de ce-mi oferă viața pe viitor.

E prea devreme să mă gândesc la treaba asta acum. Cariera mă interesează cel mai mult, că am stat foarte mult pe bară și am fost plecat. Acum vreau să revin și de asta muncesc mult în studio și atunci dacă am pus cariera de data asta pe primul loc, atunci partea cealaltă poate să mai aștepte un pic.

CANCAN.RO: Concret, ce urmează?

CRBL: Fac multă muzică, am făcut multe colaborări, vor ieși cred că vreo două colaborări anul ăsta, dar începutul de an o să fie așa cum vreau eu: în forță. Anul care urmează să se termine a fost un an foarte bun pentru mine.

Am jucat în două filme, am scos o piesă, am făcut niște featuring-uri, am fost pe scenă la niște festivaluri importante, adică din punct de vedere al carierei, după atâta pauză, anul ăsta a fost un an foarte bun. Deci la anul sper să fie mult mai bine.

CANCAN.RO: Nici pe plan personal nu poți să zici că a fost un an rău.

CRBL: A fost un an important în viața mea. Efectiv am trecut și mai trec printr-o grămadă de situații și de bine și de rău și mai tensionate. Da, e normal, așa e viața, dar acum sunt bine.

Citește și: CRBL și-a scos la „afumat” iubita tinerică! Olguța a făcut ravagii în pantalonașii super scurți și…

Foto: CANCAN/ Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.