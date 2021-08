Și-a făcut testamentul, iar acum Viorel Lis se gândește la un loc de veci. Dezvăluirea făcută de soția lui: ”Sunt lucruri greu de discutat”

Și-a făcut testamentul, iar acum Viorel Lis se gândește la un loc de veci. Soția fostului edil al Capitalei a făcut dezvăluiri despre discuțiile pe care le-au avut cei doi în ultima perioadă.

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu unele probleme la picioare, pe lângă diagnosticele vechi pe care le are de câțiva ani. Situația delicată în care se află l-a făcut pe Viorel Lis să se gândească și la momentul în care soția lui va rămâne singură. Astfel, apartamentul în care locuiește cu Oana a fost trecut pe numele ei. (CITEȘTE ȘI: CUM L-A „PROTEJAT” OANA PE VIOREL LIS, LA UN EVENIMENT)

Cei doi au discutat foarte serios despre locul de veci al lui Viorel Lis: ”Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog… n-aș fi putut. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a dezvăluit Oana în cadrul unei emisiuni TV.

Medicii i-au spus să nu se aștepte la minuni

Avea dureri mari, iar la un moment dat nu mai putea să meargă deloc. Viorel Lis a ajuns pe mâna medicilor și a primit un diagnostic crunt: semi-pareză. Urmează un tratament de specialitate, face exerciții și se simte puțin mai bine.

Totuși, chiar și așa, fostul edil al Capitalei are nevoie de ajutorul soției sale. Medicii i-au spus, însă, să nu se aștepte la vreo minune în ceea ce privește starea sa de sănătate. (VEZI ȘI: OANA LIS, DEZVĂLUIRI DESPRE ÎNCEPUTURILE RELAȚIEI CU VIOREL LIS: ” CÂND AM ÎNCEPUT SĂ IES CU VIO AM FOST NUMITĂ @#$%”)

”Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape.

În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața”, a dezvăluit Viorel Lis într-o emisiune TV.