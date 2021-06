Oana Lis, dezvăluiri despre începuturile relației cu Viorel Lis: ” Când am început să ies cu Vio am fost numită @#$%”

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 20 de ani și de-a lungul timpului vedeta a fost judecată și acuzată că a „pus” mâna pe fostul edil al Capitalei datorită poziției sociale și statutului financiar. Sătulă să tot audă astfel de comentarii, acum, când a ajuns la o maturitate emoțională, Oana Lis le dă peste nas acelora care au etichetat-o drept femeie ușoară.

Poate cel mai folosit apelativ care i-a fost adresat la începutul relației cu Viorel Lis a fost cel de femeie ușoară. Nu a contat prea mult pentru Oana căci aceasta știa că e vorba despre cum este ea de fapt, ci despre acele persoane care o numeau așa.

” Când am început să ies cu Vio am fost numită @#$% de unii doar pentru că era o diferență de vârsta între noi . Pentru mine era ciudat apelativul ăsta, pentru că nu mă simțeam c#$%$. Și clar, nici nu eram. Doar lumea era închistată atunci și nu era mediatizarea aceasta puternică ce ne-o dă netul, prin care putem să vedem atâtea cazuri.

Așa că mulțumesc net-ului și tuturor femeilor și bărbaților care fac curvăsărie adevărată, pe bani, sistematizat, cu multe persoane, etc. M-ați scos și pe mine! S-au schimbat percepțiile și oamenii. By the way, nu am nimic cu c%#$%^, mai ales dacă sunt asumate.

Prefer să stau cu o [email protected]#$% la masă decât cu un om rău, hot și plin de ură.” , a scris Oana Lis pe Facebook.

Ce spune Oana Lis despre relația cu fostul edil al Capitalei

Vedeta a susținut mereu că nu pentru banii pe care-i avea în cont s-a implicat într-o relație cu Viorel Lis, ci altele au fost motivele care au făcut-o să rămână alături de acesta. Iar pentru a sublinia acest aspect, Oana, în urmă cu ceva timp, a și făcut o postare pe marginea acestui subiect.

“Viorel – „Tu ți-ai petrecut tinerețea cu mine. Eu, bătrânețea cu tine!” Deci, care dintre noi a ieșit mai câștigat!??? Hai să vă mai aud pe unii dintre voi care comentează aiurea pe site-uri de elementul „bani” !

Trebuie să fii tare prost să crezi că o femeie ca mine, prin cercurile în care m-am învârtit la viața mea nu am avut niciodată succes la un bărbat și tânăr și cu bani sau chiar ocazia să plec din țară cu un străin. Dar ceva mai puternic decât orice ne-a apropiat și ne-a ținut împreună în ciuda tuturor!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: facebook.com