Cum l-a „protejat” Oana pe Viorel Lis, la un eveniment

Nu de puține ori, Oana Lis a demonstrat că, în ciuda tuturor răutăților care s-au „agățat” de relația lor, îl iubește pe Viorel. Oana a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO la un eveniment, iar gestul pe care l-a făcut față de fostul edil al Capitalei, în văzul tuturor, i-a impresionat pe cei prezenți.

Chiar dacă oamenii din jurul lor nu au vorbit întotdeauna de bine la adresa relației pe care o au de mai bine de 20 de ani, Oana și Viorel Lis se iubesc și se respectă la fel ca în prima zi.

Prezenți, recent, la un eveniment, cei doi au demonstrat, încă o dată, că ceea ce este între ei se numește IUBIRE. Oana Lis nu l-a scăpat pe Viorel din priviri și, pentru că este în vârstă și cu multe probleme de sănătate, l-a ajutat să se așeze pe scaun.

Devotamentul Oanei Lis i-a impresionat pe cei prezenți

Gestul Oanei Lis a impresionat pe toată lumea și blondina a câștigat admirația tuturor celor care au văzut ce a făcut pentru soțul ei. Deși s-a lovit de multe ori de criticile celor din jur și a auzit vorbe dure de la ei, precum că ar fi alături de Viorel Lis pentru bani și că ar avea amanți, Oana Lis a mers mai departe cu fruntea sus și nu a băgat în seamă răutățile.

Mai mult, atunci când fostul edil al Capitalei a început să aibă probleme serioase de sănătate și să rămână fără bani, Oana nu l-a părăsit, ci din contră. A continuat să rămână lângă el, să-l ajute, să-l îngrijească și să se bucure împreună de fiecare zi pe care o petrec unul lângă altul, cu sau fără bani.

Oana Lis a îndurat jigniri de nedescris

Sătulă să tot audă comentarii jignitoare la adresa ei, toate legate de faptul că s-a cuplat cu Viorel Lis pentru bani și pentru statutul său social, acum, când a ajuns la o maturitate emoțională, Oana Lis le dă peste nas acelora care s-au grăbit să o eticheteze.

” Când am început să ies cu Vio am fost numită @#$% de unii doar pentru că era o diferență de vârsta între noi . Pentru mine era ciudat apelativul ăsta, pentru că nu mă simțeam c#$%$. Și clar, nici nu eram. Doar lumea era închistată atunci și nu era mediatizarea aceasta puternică ce ne-o dă netul, prin care putem să vedem atâtea cazuri.

Așa că mulțumesc net-ului și tuturor femeilor și bărbaților care fac curvăsărie adevărată, pe bani, sistematizat, cu multe persoane, etc. M-ați scos și pe mine! S-au schimbat percepțiile și oamenii. By the way, nu am nimic cu c%#$%^, mai ales dacă sunt asumate. Prefer să stau cu o [email protected]#$% la masă decât cu un om rău, hoț și plin de ură”, a scris Oana Lis pe Facebook, recent.