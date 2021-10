Și-a înșelat Mugur Mihăescu soția? “Omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt” + Cât a câștigat în perioada succesului cu “Vacanța Mare”

De-a lungul timpului, au existat mai multe zvonuri potrivit cărora Mugur Mihăescu și-ar fi înșelat soția, că au avut probleme în căsnicie și că s-ar fi și separat la un moment dat. Invitat în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, actorul a negat că el și Rodica ar fi fost despărțiți, dar a precizat, totuși, că nu a fost tot timpul un “sfânt”.

Mugur Mihăescu și-a cunoscut soția în liceu, iar cațiva ani mai târziu cei doi s-au căsătorit. Sunt împreună de aproximativ 25 de ani, perioadă în care s-a speculat că actorul nu i-ar fi fost tot timpul fidel Rodicăi, în special în perioada succesului cu “Vacanța Mare”. Artistul susține că nimic din ce s-a zvonit nu este adevărat.

(CITEȘTE ȘI: MUGUR MIHĂESCU ÎI DISTRUGE PE ROMÂNII CARE NU IES ÎN STRADĂ, LA PROTESTE: “STAU CA MELCII ACASĂ! DE CE SĂ MĂ MAI LUPT EU PENTRU OAMENII ĂȘTIA?”)

“Sunt un soț acceptabil. Soția mea mi-a dat atâta libertate, nici celibatarii nu au avut atâta libertate ca mine. Nu am fost niciodată separat de soția mea. Eu cu nevastă-mea nu am stat niciodată despărțiți. E adevărat că s-a întâmplat să nu ne vedem un timp, pentru că stăteam foarte mult în turneu plecat. O perioadă ea a stat la Craiova. Dar, niciodată, nu s-a pus problema gen: gata, eu mă mut la mama! În viață însă, omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt. E normal ca mintea lumii să facă scenarii, dar viața mea personală e privată. Până acum mi-a ieșit”, a declarat Mugur Mihăescu, la Kanal D.

Mugur Mihăescu: “Am cheltuit mult. Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt?”

În continuare, Mugur Mihăescu a dezvăluit că a câștigat mai multe milioane de euro în perioada în care a făcut parte din trupa de umor “Vacanța Mare”. A recunoscut, însă, că a cheltuit la fel de mult, dar că și-a făcut toate poftele.

“Destule, multe, nu mai știu (n.r. milioane de euro). Dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Cum îi număram, îi și cheltuiam. Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt? Ce faci? Îți construiești o casă să-ți placă, ne-am făcut visele alea cum erau pe la 35 de ani, cu mașini, cum vezi pe fiecare că are. Urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii? Pune-i în circulație, să se ducă. Clar că la un moment dat trebuie să te gândești la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am dăruit, pentru că reclamele vândute pe perioada «Vacanța Mare» au generat zeci de milioane de euro”, a mai spus actorul.

(VEZI ȘI: MUGUR MIHĂESCU COMPUNE MELODII DESPRE CORONAVIRUS! ACTORUL DIN VACANȚA MARE ȘI-A CREAT UN ÎNTREG REPERTORIU INTITULAT ”AMINTIRI DIN CARANTINĂ”)