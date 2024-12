Și-a lăsat soțul acasă și a făcut…prăpăd! CANCAN.RO a surprins-o pe Emily Burghelea și… nu-i de glumă cu ea!

Emily Burghelea este una dintre cele mai apreciate și urmărite tinere de la noi. Este o soție și o mamă dedicată, și nu de puține ori am surprins-o în compania copiilor ei sau a soțului. Numai că, recent, șatena a mers singură într-un mall din Capitală și a făcut prăpăd. Doar că fosta asistentă tv nu a luat în calcul un lucru. Despre ce este vorba, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO are imagini senzaționale!

Emily Burghelea a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”, acolo unde a ajuns până în finală unde a concurat împotriva prietenei ei, Iuliana Doroftei. Nu a câștigat marele premiu, dar a câștigat altceva: o bază solidă de fani și un job ca asistentă tv în televiziune în cadrul Acces Direct. Nu a rezistat mult nici acolo, căci a preferat să-și dea demisia în direct, valorile și principiile ei fiind în neconcordanță cu emisiunea. Apoi, a mai cochetat cu Pro TV, acolo unde a fost o scurtă perioadă co-prezentatoare la Vorbește lumea. Asta până în momentul în care a aflat că este însărcinată, la începutul anului trecut. De atunci este soție și mamă cu normă întreagă și se concentrează pe creșterea copiilor. Iată cum am surprins-o pe vedetă.

Când soțul e acasă, Emily Burghelea cumpără-n masă

Mai sunt două săptămâni până la Crăciun, iar Moș Nicolae a venit cu o seară în urmă să ne lase în ghetuțe câte un cadou. Știm că Emily Burghelea are doi copii, o fetiță în vârstă de doi ani și jumătate și un băiețel de un an. Așadar, nu e de mirare că am întâlnit-o pe influenceriță în febra după cadouri.

Îmbrăcată cu o ținută ce îi conferea un aer masculin, formată dintr-o pereche de pantaloni bărbătești, o maletă peste care a aruncat nonșalant un pardesiu maro, și fără pic de machiaj pe chip, Emily Burghelea a dat o tură prin mall Băneasa. Vedeta este foarte atentă atunci când are de ales unul sau mai multe cadouri, așa că nu a cumpărat nimic din primele magazine în care a intrat. Abia după ce și-a făcut o idee despre ce ar putea să le cumpere copiilor, s-a oprit într-un magazin, de unde a luat două jucării. A doua oprire a fost într-un magazin cu accesorii. De aici, șatena a ales mai multe accesorii, atât pentru cei mici, cât și pentru ea.

Fosta asistentă tv n-a ratat niciun magazin, dar soțul tot a rămas fără…

Copiii, rezolvat, cadou pentru ea, rezolvat, mai rămâne soțul, dar și cel mai nou membru al familiei: cățelul Don. Așa cum știm, Emily și Andrei au adoptat un cățeluș de la un adăpost de animale pe care îl iubesc mult și de care au mare grijă. Și copiii lor sunt înnebuniți după patruped, fapt care nu ne surprinde deloc. Așadar, următoarea oprire a influenceriței a fost într-un magazin cu hrană și obiecte pentru animăluțe. A analizat atent o lesă pe care a decis într-un final să o cumpere, nu înainte de a cere mai multe informații vânzătoarei. După ce a aflat toate informațiile cerute, fosta asistentă tv a cumpărat lesa pentru cățel și a mai făcut o ultimă oprire.

Înarmată cu un coș mare de cumpărături, Emily Burghelea a inspectat cu atenție un magazin alimentar. Zona principală: de dulciuri, căci vorba aceea ce Moș vine doar cu jucării și fără câteva dulciurele acolo pentru cei mici?! După ce a pus în coș tot ce își dorea, inclusiv câteva produse bio pentru ea, șatena s-a îndreptat spre casă. Nu a mai apucat să-i cumpere nimic soțului, dar suntem siguri că se va revanșa ea cumva…dacă nu deja i-a oferit cadoul.

