Traseul profesional al lui Daniel Dines este fabulos! A lucrat la Microsoft, dar a revenit în țară, unde a pus bazele companiei UiPath, a cărei evaluare ar atinge impresionanta sumă de șapte miliarde de dolari. Doar că pandemia, apoi, războiul din Ucraina, au condus la o scădere pe bursă a prețului acțiunilor, undeva la 75 la sută. Cu toate acestea, afaceristul trăiește pe picior mare, în continuare. Mai mult, și-a ”tras” avion și iaht! A plătit nu mai puțin de 68 de milioane de dolari! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daniel Dines nu mai este în fruntea clasamentului Forbes, după ce averea i s-a micșorat semnificativ, odată cu scăderea cotațiilor acțiunilor UiPath. Dar nu tremură. Mai mult, și-a cumpărat avion și iaht! Și nu de oricare, ci de ultimă generație, dar și prețul a fost unul pe măsură! Nu mai puțin de 60 de milioane de dolari a plătit afaceristul născut la Onești, județul Bacău, pentru avionul Gulfstream G650, în timp ce pentru ambarcațiune, un Pershing 9X, s-a ”zgârcit”, doar opt milioane de dolari.

Să mai spunem că și-a ridicat o superbă vilă în București, capitala pe care o îndrăgește, după cum chiar el dezvăluia. ”Sunt foarte atașat de România, de colegi, de prieteni. Îmi place Bucureștiul, mă simt bine aici. Nu-s tradiționalist, dar aș vrea să las o moștenire aici”, declara Dines.

Daniel Dines are cel mai silențios avion

Aionul Gulfstream G650 a fost lansat în noiembrie 2009, iar primul cumpărător a venit din Statele Unite, în același an. A avut un preț de 64,5 milioane de dolari.

La acea vreme, era cea mai mare, cea mai rapidă, dar și cea mai scumpă aeronava Gulfstream de pe piață. Avea să-l depășească G700.

În 2014, G650 a câștigat Trofeul Collier, oferit de Asociația Națională de Aeronautică pentru progresele tehnologice, dar și pentru contribuțiile avionului la mediul de afaceri.

Avionul Gulfstream G650 are o lungime de 16,33 metri și o înălțime de 1,9 metri și poate duce până la 19 pasageri. Are dormitor pentru 10 persoane, iar cabina poate fi împărțită în patru zone de locuit diferite. Are bucătărie completă, telefon, rețea wireless, dar și o grămadă de alte funcții.

Este prevăzut cu 16 ferestre ovale panoramice, sistemul de circulație furnizează 100% aer proaspăt. Se spune că avionul Gulfstream ar fi cel mai silențios.

Gulfstream G650 folosește două motoare Rolls-Royce BR725, autonomia maximă este de 12.964 km, iar viteza de croazieră pe distanță lungă este de 904 km/h.

Iahtul are 28 de metri lungime

Iahtul Pershing 9X pe care Dines l-a achiziționat de curând a apărut pe piață în 2017. Are 28,09 metri și poate atinge o viteză de până la 42 de noduri. Are carenă din fibră de sticlă și poate naviga în ocean.

Noul Pershing 9X a păstrat liniile sportive agresive, iar designul interior este proiectat de Antonio Luppi, cu spații mari, într-un stil contemporan.

Are trei saloane pentru relaxare în aer liber, dar și trei camere de oaspeți, inclusiv de VIP, la prova.

Iahtul dezvoltă până la 43 de noduri, iar în croazieră, 38. Are o autonomie de până la 380 de mile marine.

Modelul este echipat cu tot ce este necesar pentru croaziere săptămânale, dar și pentru scurte plimbări.

Cine este Daniel Dines

Daniel Solomon Dines are 51 de ani și s-a născut la Onești (n.r. atunci, Gheorghe Gheorghiu-Dej), în județul Bacău. Este un antreprenor, al 3-lea cel mai bogat om din România. Este cofondator al companiei UiPath, care oferă servicii ce au la bază automatizarea proceselor și facilitează construirea, implementarea și gestionarea roboților software. Aceștia imită acțiunile oamenilor care interacționează cu sistemele și software-ul digital.

În prezent, compania fondată de miliardarul român are prezență legală în 29 de țări, dar operațiunile principale se fac în Statele Unite, Japonia și, bineînțeles, în România.

În urmă cu un an, averea lui Daniel Dines era evaluată la 22,2 miliarde de lei.

