Supranumit "Șeful Boților", Daniel Dines este fondatorul „unicornului românesc" UiPath. Programatorul român este primul miliardar în dolari din afaceri cu roboți software (bots), chipul său apărând pe coperta revistei de business "Forbes" chiar în această lună. Daniel Dines deține mai mult de 20% din UiPath, liderul mondial în tehnologie RPA – robot process automation -, o companie evaluată la șapte miliarde de dolari. La numai 47 de ani, Dines este considerat, în momentul de față, cel mai bogat român, averea sa fiind estimată, conform unor surse, la aproape 10 miliarde de dolari. Povestea de viață a lui Daniel Dines, cel care, în copilărie, ar fi dorit să devină… scriitor.

În articolul dedicat programatorului român Daniel Dines, jurnaliștii de la "Forbes" au notat că acesta a învățat singur limbajul de programare C++, având ca obiect de studiu o carte pe care a împrumutat-o de la bibliotecă. Dines exersa, noaptea, pe calculatorul unui prieten, în timp ce respectivul dormea. În copilărie, miliardarul de azi dorea să devină scriitor. Daniel Dines provine dintr-o familie de intelectuali, mama sa fiind profesoară, iar tatăl său inginer.

Contactul cu matematica a avut loc ceva mai târziu, iar Daniel Dines a descoperit că era foarte bun la "cifre și calcule". S-a orientat către limbajul de programare doar atunci când a aflat că – în anii '90 – un programator câștiga în jur de 300 de dolari pe lună, un salariu mare pentru România acelor ani.

Alexandra Dines, o sexy-soție cu 16 ani mai tânără decât Daniel

Viața sentimentală a lui Daniel Dines a fost și ea tumultuoasă. Daniel Dines, cel mai bogat român al momentului, este căsătorit cu Alexandra Dines, o frumoasă brunetă – cu 16 ani mai tânără decât el – care l-a "subjugat" pe omul de afaceri. Cei doi au "fugit" în America pentru a-și savura povestea de iubire, iar sexy-soția îi oferă lui Daniel Dines și… liniștea conjugală de care are nevoie în lumea aridă – dar care aduce profituri uriașe – a roboților. Cu atât mai mult cu cât programatorul a declarat că dorește să-și îndeplinească un vis – să existe un robot pentru fiecare persoană.

„Bill Gates obișnuia să vorbească la Microsoft despre un computer în fiecare locuință. Eu vreau un robot pentru fiecare persoană”, a declarat Daniel Dines, pentru Forbes, amintindu-și perioada în care a muncit pentru Microsoft. Miliardarul de azi a lucrat 5 ani la firma gigantică creată de Bill Gates, mutându-se în SUA, la Seattle. „Primii ani au fost teribili. Înțelegeam doar 50-60% din ce se discuta, iar eu nu eram capabil să spun nimic. A durat ceva vreme pînă să pricep că «folder» însemna mult mai mult decât o pictogramă Windows de pe ecran”, a mărturisit Daniel Dines în articolul din Forbes.

Daniel Dines a donat un milion de euro pentru refacerea Catedralei Notre-Dame

O ţigară nestinsă sau o defecţiune la sistemul electric se numără printre posibilele cauze ale incendiului care a afectat grav Catedrala Notre Dame din Paris pe 15 aprilie 2019, au anunţat autorităţile franceze care s-au ocupat de anchetă. Catedrala Notre-Dame – vizitată anual, în medie, de 12 milioane de persoane – a fost parţial distrusă, fleşa (n.red. – acoperiș foarte înalt, în formă de piramidă sau de con, folosit, mai ales în Evul Mediu, la construcțiile monumentale ale bisericilor) şi o mare parte din acoperiş prăbuşindu-se sub flacări. Experţii au estimat că restaurarea ar urma să coste între 600 şi 700 de milioane de euro. Doar 9% dintre promisiunile de donaţii pentru Catedrala Notre-Dame, monumentul simbol al oraşului Paris, au fost concretizate, a anunţat – pe 14 iunie – ministrul francez al Culturii, Franck Riester. Ministrul a declarat și că, din suma totală promisă de 850 de milioane de euro, doar 80 de milioane de euro au fost deja trimise de donatori.

Ei bine, printre cei care au donat sume impresionante pentru refacerea Catedralei Notre-Dame s-a numărat și Daniel Dines, cel mai bogat român al momentului. Acesta a donat nu mai puțin de un milion de euro, contribuind – la rândul său – la salvarea bijuteriei arhitectonice încărcată de istorie.

Sediul companiei lui Daniel Dines, pe celebrul Park Avenue din Manhattan, New York

Daniel Dines – în vârstă de 47 de ani – nu a inventat tehnologia RPA (robot process automation), dar s-a poziţionat în fruntea clasamentului companiilor din acest domeniu. În urmă cu doi ani, atunci când investitorii europeni au evaluat compania la 110 milioane de dolari, UiPath era mai puțin cunoscută și avea doar 150 de angajaţi. Acum, sediul principal al companiei se află într-un zgârie-nori impresionant, situat pe celebrul Park Avenue din Manhattan, New York. Peste 3.000 de angajaţi lucrează acum pentru compania lui Daniel Dines, iar în întreaga lume sunt peste 30 de sedii, scrie Forbes.

Daniel Dines și asociatul său, Marius Tîrcă, au făcut istorie, se poate spune, cu două reușite dse proporții. UiPath, compania IT înființată de ei – specializată în robotică – a fost prima companie de tehnologie care a fost evaluată la un miliard de dolari. Nu după multă vreme, compania a mai dat o lovitură: a primit o finanțare de 225 de milioane de dolari de la Google și Sequoia Capital, iar valoarea companiei a explodat până la nu mai puțin de trei miliarde de dolari!

Dines, primul ”miliardar de boţi” din lume

Compania celor doi români a fost fondată în 2005, dar succesul s-a materializat în anul 2013. Cei doi români au atras finanțări de peste 100 de milioane de dolari de la americani și așa a început ascensiunea. După ce a fost vândută americanilor, UiPath s-a clasat pe locul al 6-lea în topul firmelor de peste ocean cu… cei mai fericiți angajați, a anunțat Digi 24.

În 2018, compania IT a generat un profit de peste 150 de milioane de dolari, iar Daniel Dines se aşteaptă ca anul acesta să dubleze acea sumă. În urmă cu câteva luni, investitorii de pe Wall Street, precum Wellington Management, au „alimentat” compania cu peste 500 de milioane de dolari, făcându-l astfel pe Dines primul miliardar de boţi din lume.

Ce rețea de firme deține miliardarul Daniel Dines în România

Daniel Dines deține, în România, o adevărată rețea de firme care ”produc” sume importante. În schema prezentată mai jos, puteți observa, explicit, dezvoltarea continuă a afacerilor celui mai bogat om din România, cel care l-a detronat, practic, pe omul de afaceri Ion Țiriac. (VEZI ȘI: CARE ESTE AVEREA REALĂ A PREZICĂTOAREI CARMEN HARRA)

”Ca fire, sunt destul de leneș”

Daniel Dines a oferit un interviu pentru ZF Live, spunând că este originar din Onești și că a terminat, în anul 1997, Facultatea de Matematică-Informatică. Declarându-se o fire ”leneșă”, miliardarul recunoaște că a trecut mai rar pe la facultate, fiind dezamăgit de ”stil” și de profesori.

"Eu sunt din Oneşti. Am terminat Facultatea de Matematică-Informatică în 1997. Ca fire, sunt destul de leneş, dar aveam un pic de talent la matematică şi am intrat uşor la facultate, la secţia de Informatică. Facultatea m-a dezamăgit, stilul, profesorii, nu prea am fost la facultate. Un lucru comun pentru mulţi din generaţia mea. Mi-a plăcut mai mult liceul", spune Daniel Dines.

Miliardarul a dezvăluit că s-a ”lipit” de programare după ce a aflat, de la un coleg, care era salariul unui programator. Și astfel și-a descoperit ”plăcerea vieții” care l-a transformat, peste ani, în cel mai bogat român al momentului.

"Într-o zi, un coleg mi-a zis că se angajase ca programator şi lua 300 de dolari pe lună. Eu cred că trăiam cu 30 de dolari pe lună atunci. Aşa că m-am apucat să învăţ, am petrecut toată vara studiind un limbaj de programare după ce am făcut rost de o carte. După câteva luni m-am angajat la o firmă care nu avea destule calculatoare. Aşa că lucram noaptea, de la 8 seara, pe un calculator de la ei. A fost plăcerea vieţii mele. Era un calculator puternic pentru perioada aceea, a fost jucăria mea timp de şase luni. Îmi puneam muzică, eram singur, studiam, lucram", a mărturisit Daniel Dines pentru sursa precizată mai sus.

”Un programator bun face cam 3.000 euro net, pe cartea de muncă”

Miliardarul român spune că a fost, inițial, reticent în ceea ce privește ideea de ”investitor”, însă a descoperit, de-a lungul timpului, că există în tot acest scenariu financiar în care apar sume astronomice și ”investitori sofisticați”.

"Eu am fost reticent la ideea de investitor, mi-l imaginam ca pe un rechin care vrea să îţi fure puiul. Dar am descoperit că există şi investitori sofisticaţi, care vor să ducă un business înainte şi caută antreprenori care pot face asta. La marile companii de IT din SUA, CEO-ul este de cele mai multe ori chiar fondatorul", mai spune Daniel Dines, potrivit ZF Live.

Daniel Dines a explicat că a investit patru milioane de dolari numai în comisioane pe care le-a plătit către firmele de recrutare, din dorința de a avea în schema de personal oameni valoroși, pe care să se poată baza.

"Fondurile de investiţii te ajută să recrutezi oameni foarte valoroşi. Noi am plătit patru milioane de dolari comisioane către firmele de recrutare. E foarte scump să recrutezi o echipă. Noi plătim salarii de top la nivelul ţărilor în care mergem. În România ne uităm cât plătesc alte firme pe aceeaşi poziţie şi plătim 20% peste ei. Un programator bun face cam 3.000 euro net uşor, pe cartea de muncă, plus bonus de 20-30% pe an. UiPath are 600 de angajaţi cu oferte acceptate, din care în România peste 250", declară "Șeful Boților".

