Și-a prevăzut celebritatea când era o anonimă. E ireal ce declara Erika Isac în urmă cu 12 ani!

Erika Gabriela Isac (25 de ani), artista care a lansat melodia ”Macarena” – hitul care a ajuns locul 1 în trending pe You Tube- și-a prevăzut celebritatea încă de la vârsta de 12 ani, pe vremea când urma cursuri de canto și muzică ușoară. Ce declara fosta concurentă de la X Factor în urmă cu mai mulți ani.

Erika Isac a ajuns una dintre figurile emblematice din trapul feminin românesc. Succesul său s-a arătat imediat după lansarea piesei ”Macarena” (o reinterpretare românească a celebrului hit al anilor `90)- care a ajuns locul 1 în trending pe You Tube- însă puțin sunt cei care îi cunosc povestea de viață, dar și cum – în urmă cu 12 ani- și-a prevăzut celebritatea când era o simplă elevă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Constanța.

Erika Isac și-a prevăzut succesul când avea doar 13 ani

Pasionată de pian și canto, Erika Isac a început să muncească pentru visul său când avea doar 6 ani. Originară din Constanța, artista era o prezență constantă pe scena concursurilor de muzică din țară. Începând cu anul 2006, Erika a reușit să impresioneze până și cei mai riguroși jurați de la festivalurile muzicale, obținând tot timpul un loc pe podium. La toate acestea se adaugă și numeroase premii de excelență primite din partea Liceului Teoretic Traian din Constanța – unde a obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și județene.

În urmă cu 12 ani, în paralel cu școala, Erika își dedica timpul liber pasiunilor sale: muzica și teatrul. A absolvit cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii Constanța, secția Canto -muzică ușoară, unde profesor i-a fost Theodor Rădulescu, dar și cursurile secției de actorie din cadrul aceleiași școli.

La vremea respectivă, într-un interviu acordat presei locale, Erika mărturisea că este sigură că va ajunge un nume important în industria muzicală din România: ”Sunt sigură că o să audă tot mapamondul de mine. Sunt bucuroasă că munca mea a fost recunoscută și apreciată. Acest lucru mă motivează ca anul viitor să muncesc și mai mult, să particip la mai multe concursuri și olimpiade”, spunea Erika în urmă cu 12 ani.

Și a avut dreptate. După mulți ani în care a studiat canto, prima apariție în fața camerelor de filmat a fost la X Factor. Artista a făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr. și a ajuns până în semifinala show-ului. După succesul de la X Factor, Erika a mai participat la show-ul The Four (SUA) și reality show-ul de talente One True Singer.