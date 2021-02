Și-a torturat și înfometat fetița adoptivă! Copila de 8 ani a ajuns să cântărească 9 kilograme

Irina, o fetiță de 8 ani din Rusia, a ajuns să cântărească numai 9 kilograme după ce mama sa adoptivă a supus-o unor chinuri groaznice. Copila a fost găsită într-o stare deplorabilă de către un apropiat al femeii și a fost salvată din casa groazei.

Natalya Zubachyova, în vârsta de 44 de ani, și-a torturat fetița adoptivă, în timp ce copiilor săi le oferea toată îngrijirea și dragostea de care aveau nevoie. Irina a trăit un adevărat coșmar în casa mamei adoptivă. Nu era hrănită corespunzător și a ajuns să cântărească numai 9 kilograme.

Fetița a fost salvată de un apropiat al femeii, care a mers în vizită. Acesta a găsit-o pe Irina legată de un scaun înalt pentru bebeluși. Era înfometată, într-o stare precară, suferind de degerături, fiind incapabilă să meargă. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI TERIFIANTE LA BOTOȘANI. UN TÂNĂR SECHESTRAT A FOST UMILIT, TORTURAT, VIOLAT ȘI INCENDIAT DE PRIETENI. TOTUL A FOST FILMAT)

„Nu putea ieși singură de acolo. Picioarele ei erau albăstrui, era foarte slabă. Am luat copilul și i-am spus că nu o voi returna până la sosirea poliției. Am dus-o acasă, am spălat-o şi i-am dat să mănânce. I-am dat apă şi a băut două pahare dintr-o singură înghiţitură”, a declarat bărbatul ce a salvat-o, notează observatornews.ro.

„Nu am vrut să fac rău”

Mama adoptivă a Irinei a fost condamnată pentru fapte sale. Autoritățile au decis ca Natalya Zubachyova să meargă la închisoare pentru opt ani de zile, a fost condamnată pentru furt prin utilizarea alocațiilor în numerar pentru Irina, orfană, pentru propriile sale nevoi.

Femeia și-a recunoscut faptele însă a pus totul pe seama lipsei de experiență. A spus că regretă profund și a rugat autoritățile să nu o condamne la închisoare. (VEZI ȘI: ADOLESCENT, TORTURAT ȘI ȚINUT ÎN SCLAVIE CA ÎN EVUL MEDIU DE FIUL UNUI PRIMAR DIN BRAȘOV. MĂRTURII CUTREMURĂTOARE: „ I-A TĂIAT FALANGA DISTALĂ A DEGETULUI DE LA MÂNA DREAPTĂ”)

„Mă pocăiesc profund. Nu sunt o ticăloasă, a fost lipsa mea de experiență. Regret ce am făcut și sunt gata să plătesc pentru faptele mele, dar te rog nu mă pedepsi pentru că am cedat unei ispite. Nu am vrut să fac rău”, a pledat ea.

După ce a fost salvată din casa groazei, Irina a primit îngrijirile necesare, însă recuperarea este lentă. Acum cântăreşte 16 kilograme dar arată în continuare ca o fetiţă de patru ani.