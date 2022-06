Și-au arătat chiloțeii ziua în amiaza mare! TOP 30 sexy-vedete care au ”roșit” la evenimente

30 de sexy-vedete s-au ”încins” în lupta pentru un loc pe podium, într-un nou TOP făcut de CANCAN.RO. Nu mai e la mare, de data asta, dar imaginile devin incendiare, chiar dacă ”fetițele” noastre se află la diferite evenimente. Chiloțeii și i-au arătat, și nu numai, iar ”pictorialele” apărute ca din senin nu ar trebui ratate niciodată.

TOP 30 sexy-vedete care și-au arătat chiloțeii, fără să-și dea seama. Aceasta este propunerea CANCAN.RO pentru cititori, iar dacă veți crede că nu există ceva incendiar în asta, vă înșelați amarnic. Au desfăcut, din greșeală, piciorușele, iar frumusețe de priveliște a apărut ca din senin. Stau pe scaun și nu-și dau seama ca se vede aproape tot sau au rochițe mult prea transparente și ”deocheate”. Totul a ieșit la vedere.

TOP 30 sexy-vedete cu chiloțeii la vedere! Ce locuri ocupă Ana Baniciu, Laura Cosoi sau Delia Matache

Gesturi stângace care le-au dezgolit sau aplecări deloc inspirate. Evenimentele au devenit, astfel, mai spumoase. Cine conduce în TOP-ul făcut de site-ul nostru? Galeria foto, care așteaptă nerăbdătoare, va dezlega, imediat, misterul. Nu trebuie decât trecerea în revistă a fotografiilor ”opere de artă”.

Să intrăm, puțin, în mister și să spunem că Bianca Drăgușanu oferă o imagine ispititoare, o adevărată bombă-sexy, din cap până-n picioare. Daniela Crudu și Ana Baniciu fac parte și ele dintr-un tablou irezistibil. Lista continuă. Am dezvăluit puțin misterul, restul e la îndemâna cititorilor. Avalanșă de vedete, pe care niciun consumator de monden nu are voie s-o rateze.

Dar iată care sunt protagonistele, fără să vă spunem ce și cum fac. Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu, Irina Rimes, Celia, Roxana Ilie, Ana Baniciu, Laura Cosoi, Delia Matache, Corina Bud, Ana Roman, Laurette, Alexandra Stan, Crina Abrudan, Anamaria, Anda Adam, Xonia, Daniela Nane, Loredana Groza, Elena Gheorghe, Monica Gabor, Nicoleta Nucă, Wanda, Andreea Raicu, Nicoleta Luciu, Cristina Szveifert, Maria Dinulescu, Lora, Antonia și Ruby.