Și-au spus „adio” definitiv! Motivul pentru care Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu mai formează un cuplu

Nick Rădoi și Mădălina Apostol și-au spus „adio” definitiv. Cei doi nu mai formează un cuplu, iar bruneta a rupt tăcerea și a expus motivul pentru care au ales să nu mai aibă un drum comun.

În cadrul unui interviu, Mădălina Apostol a mărturisit care ar fi cauza separării de Nick Rădoi. Mai mult decât atât, și-a dorit să locuiască în Mexic, iar referitor la apartament, aceasta susține că l-a achiziționat din forțele financiare proprii.

„Am venit în Mexic, dar nu am format un cuplu Nick din cauză că ori eu sunt prea nebună, ori el e prea nebun. Nu știu din ce cauză, dar nu am simțit să formez un cuplu cu el, mai ales în această mare transformare a vieții mele. Eu am vrut cu Nick sau fără Nick să trăiesc în Mexic. Nu pot să spun în acest moment că eu am format un cuplu cu Nick pentru că nu este așa. Eu, când mi-am cumpărat apartament, l-am făcut de una singură. Și el acceptat aceste situații pentru că el crede că eu sunt nebună și el este sănătos la cap și în momentul în care doi oameni cred că una e nebună și unul este sănătos, este grav.

Într-adevăr, avem această barcă împreună, muncim pe ea, ne întâlnim la muncă de fiecare dată când avem clienți și îi plimbăm și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl vedem nou, dar ca și situația personală a fost un dezastru și este un dezastru în continuare”, a spus Mădălina Apostol.

Vezi și NICK RĂDOI DUCE LIPSĂ DE „SENSUALITATE”?! CU CINE ȘI-O ÎNCEARCĂ MILIONARUL DIN AMERICA

Citește și NICK RĂDOI DEZVĂLUIE ÎN CE CONDIȚII AR PUTEA S-O IERTE PE MĂDĂLINA APOSTOL! „AR FI POSIBILĂ O ÎMPĂCARE DACĂ AR RENUNȚA LA VIDEOCHAT!”

Mădălina Apostol: „Totul este doar din banii mei și din ceea ce am vrut eu”

Mădălina Apostol mărturisește că, în momentul în care a venit în Mexic, s-a mutat în chirie, într-un apartament, alături de copilul ei. Chiar dacă a ținut legătura cu Nick Rădoi, nu și-a dorit să facă parte din noua viață pe care și-a format-o peste hotare.

„Din momentul în care am luat decizia să vină Mexic, eu nu m-am așteptat să fie o Cenușăreasa care a venit și are totul la tavă. Nu! Eu când am venit în Mexic, mi-am luat un apartament în chirie, m-am mutat cu copilul meu.

Am ținut legătura cu Nick, bineînțeles, dar nu am vrut ca Nick să aibă vreo legătură cu această construire a vieții mele și am vrut să fac eu singură, pentru că așa consider eu că este cel mai bine pentru mine. Totul este doar din banii mei și din ceea ce am vrut eu. Nu am cerut nimic nimănui”, a mai spus ea, la Antena Stars.